Doses da vacina contra a Covid-19 que deveriam estar em um voo confirmado pelo governo de Sergipe não chegaram

18/01/21 - 13:58:51

O governo do estado informou nesta segunda-feira (18) que as 48.360 doses da vacina CoronaVac contra a Covid-19, disponibilizadas pelo Ministério da Saúde (MS), que deveriam ter chegado em um voo no início a tarde, não chegaram ao contrário do que estava previsto pelo governo.

A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), que afirmou que a medicação deve chegar ainda hoje. “Acabei de receber uma informação do Ministério da Saúde que as vacinas chegarão via (voo da) azul por volta das 18 horas”, informou o governador.

Técnicos da Secretaria de Estado da Saúde estavam no aeroporto, todo o aparato para escolta do material foi preparado, viaturas da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal estavam posicionadas, mas as vacinas não chegaram.