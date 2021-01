Estranho silêncio do governo de Sergipe

18/01/21 - 08:28:07

Por Adiberto de Souza

Estranhamente, o governo Belivaldo Chagas (PSD) insiste em não se manifestar sobre as graves denúncias formuladas contra a Fundação Renascer. Segundo tem sido publicado, a entidade é, de fato, comandada pela empresa Ankora, uma prestadora de serviços acusada por uma série de irregularidades supostamente ali praticadas. Há acusação de pagamentos irregulares, contratações de apadrinhados da direção e desrespeito ao contrato. Procurado pelo site Destaquenotícias, o governo prometeu se posicionar sobre as graves denúncias, porém ainda não deu um pio sequer sobre o assunto. Por que será? O silêncio sepulcral do governo permite levantar uma série de dúvidas: o governador Belivaldo Chagas não tem autoridade para determinar uma rigorosa apuração das denúncias contra a Renascer? O governo não quer contrariar os chefes políticos “donos” dos cargos diretivos da entidade? Por que a empresa Ankora manda e desmanda em um órgão público? Em sendo verdadeiras as acusações, o governo compactua com as graves irregularidades denunciadas? Com a palavra quem de direito. Marminino!

Cabeça a prêmio

O sergipano Carlos Ayres Britto, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, entende que o Brasil terá que afastar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para defender sua ordem constitucional. Em entrevista a Anna Virginia Ballousier, publicada na Folha de S. Paulo, Ayres Britto disse que o conjunto da obra sinaliza o cometimento de crime de responsabilidade. Segundo o ministro, um mandato de costas para a Constituição, se torna uma ameaça a ela: “E aí o país se vê numa encruzilhada. A nação diz, ‘olha, ou a Constituição ou o presidente’. E a opção só pode ser pela Constituição”. Misericórdia!

Moeda de troca

Há uma expectativa no Incra que o Palácio do Planalto volte atrás na exoneração do superintendente do Instituto em Sergipe, Victor Alexandre Sande Santos. Apesar de realizar um excelente trabalho, o moço teve a cabeça cortada porque o deputado federal Fábio Reis (MDB), que o indicou, não vota em Arthur Lira (PP-AL) para a presidência da Câmara. Pelo que ficou decidido, o substituto de Victor Alexandre no Incra será indicado pelo deputado Bosco Costa (PL), eleitor de carteirinha de Lira. Enquanto este governo militar transforma cargos públicos em moeda de troca, a política agrária de Sergipe vai pras cucuias. Crendeuspai!

Posse marcada

Será no próximo dia 1º, a posse da nova Mesa Diretora do Tribunal de Justiça de Sergipe para o biênio 2021-2023. Em solenidade marcada para às 17h, tomarão posses o desembargador Edson Ulisses (presidente), a desembargadora Ana Lúcia Freire de Almeida dos Anjos (vice-presidente) e o desembargador Diógenes Barreto (corregedor geral da Justiça). Devido a pandemia da Covid-19, a posse da nova Mesa Diretora será por videoconferência e transmitida pelo canal oficial do TJ no Youtube. Legal!

Primeiros da fila

Os profissionais de saúde do Hospital Governador João Alves Filho, em Aracaju, serão os primeiros a receberem a vacina contra a covid-19. Esta informação foi dada pelo governador Belivaldo Chagas (PSD), logo após a Anvisa ter aprovado os imunizantes da Coronavac e a da Universidade de Oxford. Chagas também revelou que o primeiro lote destinado a Sergipe deverá ter 50 mil doses. “Vamos distribuir 50% delas para os municípios aplicarem a primeira das duas doses”, prometeu. Então, tá!

Vaga para imortal

A Academia Sergipana de Letras deu início às formalidades para substituir o acadêmico e ex-governador João Alves Filho, falecido em novembro passado, aos 79 anos de idade. O edital comunicando a morte e declarando a vacância da cadeira já foi publicado, estabelecendo um prazo de 30 dias para as inscrições dos candidatos à imortalidade. Ex-prefeito de Aracaju e ex-governador de Sergipe, João Alves Filho tomou posse na Academia Sergipana de Letras no dia 22 de maio de 1993, ocupando a cadeira nº 22, que tem como patrono Martinho Cezar da Silveira Garcez. E então, está interessado na vaga? Vixe!

Sob nova direção

Agora sob o comando político do ex-deputado federal André Moura (PSC), o PSL oficializará a sua nova direção estadual nesta semana. O novo presidente da sigla será o ex-deputado estadual Zeca das Silva, a quem André confiou a missão de reorganizar as comissões provisórias nos municípios. O PSL era comandado em Sergipe pelo deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB), porém a sua derrota na disputa pela Prefeitura de Aracaju e o fracasso eleitoral da legenda levou a direção nacional a procurar outro comandante. André será o manda-chuva do PSL no estado, mas permanecerá filiado ao PSC. Ah, bom!

Covid-19 em debate

Visando discutir a pandemia da covid-19 em Aracaju e pautar políticas que reduzam as taxas de contaminação e morte pela doença, a vereadora Ângela Melo (PT) realizará uma live nessa terça-feira. O convidado para o debate virtual é Paulo Martins-Filho, epidemiologista, microbiologista, doutor em Ciências da Saúde e coordenador do laboratório de patologia investigativa da Universidade Federal de Sergipe. A live terá início 18h, com transmissão ao vivo pelos perfis da vereadora no Facebook e Youtube. Prestigie!

Tucano magoado

E o presidente do PSDB estadual, Eduardo Amorim, está triste com o senador Alessandro Vieira (Cidadania). Tudo porque o distinto criticou o convite feito pelo tucano à delegada Danielle Garcia (Cidadania) para ela trocar de partido. Amorim lamentou que o senador tenha ido à imprensa falar mal de um aliado. O presidente do PSDB disse, ainda, que ao “criticar o nosso partido por não ter feito nenhum vereador em Aracaju, o senador atingiu o PSB e o PL, partidos aliados do Cidadania e que também não tiveram êxito na disputa proporcional”. Essa briga promete!

Pão jacó é nosso

Você sabia que apenas em Sergipe o pão francês é chamado de Jacó? O apelido surgiu há quase um século por conta do padeiro Jacó. Ele fazia o melhor pão francês de Aracaju na Panificação Garça, ainda hoje funcionando na rua Santa Rosa, centro da capital. Falar nisso, aquela tradicional padaria está completando 94 anos de fundada agora em janeiro e continua sendo muito procurada pela qualidade de seus produtos. Supimpa!

