FAMES participa da primeira reunião sobre reestruturação do BB em Sergipe

18/01/21 - 12:40:32

A Federação dos Municípios de Sergipe (FAMES) juntamente com o Sindicato dos Bancários do Estado de Sergipe (SEEB/SE) e a Federação dos Bancários da Bahia e Sergipe (Feebbase), participaram na última quinta-feira, 14, da primeira reunião para tratar sobre reestruturação do Banco do Brasil (BB), que prevê o fechamento de agências e outras unidades em diversos municípios do Estado de Sergipe.

Cerca de 112 agências serão fechadas, gerando o desligamento de mais de 5 mil empregados além de dificultar a vida da população, principalmente a mais idosa, que muitas vezes não possuem acesso a internet e necessitam da empresa para retirada de dinheiro e outros serviços. Outro fator é a dificuldade de deslocamento dessa população até outros locais e o impacto na economia do próprio município, pois, o dinheiro que circularia dentro mesmo, passará a circular em outro.

O presidente da FAMES, Christiano Cavalcante, reiterou o apoio a essa luta. “A Federação dos Municípios de Sergipe, abraça essa causa que afeta muitos municípios sergipanos e não mediremos esforços nessa nova luta buscando a melhor solução para todos”, declarou.

ASCOM/FAMES