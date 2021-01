Juca volta a fazer apelo ao ex-prefeito para garantir quase R$ 1 milhão em dois convênios

18/01/21 - 16:43:44

O prefeito de Laranjeiras, José de Araújo (Juca – MDB), concedeu entrevista nesta segunda-feira, 18, no programa Sergipe Verdade, na SIM FM, quando voltou a fazer um apelo ao ex-prefeito Paulão da Varzinhas, para que assine toda a documentação que corresponde a duas emendas parlamentares do deputado federal Fábio Reis, no valor de quase R$ 1 milhão. O recursos prevê a urbanização e reforma do PEC do conjunto Manoel do Prado Franco e a construção/revitalização da estrada do povoado Camaratuba.

“O ex-prefeito Paulão da Varzinhas assinou apenas uma parte da documentação, mas ainda faltam outros documentos para assinar. Por este motivo, hoje volto a fazer este apelo, para que a população de Laranjeiras não perca essas duas obras que são um sonho dos moradores de cada localidade. Esse novo prazo se encerra nesta quarta-feira, 20”, detalhou.

Juca destacou ainda que os dois convênios foram celebrados no dia 31 de dezembro de 2020. “É por este motivo, que os laranjeirenses clamam pela assinatura do ex-gestor. O que está em questão independe de sigla partidária ou prefeito que está no cargo. Já não basta a situação em que encontramos Laranjeiras e o ex-prefeito Paulão da Varzinhas ainda deixar de assinar esses documentos?”, indagou Juca.

POR ASCOM/PML