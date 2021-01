Maria do Carmo enaltece cientistas por vacina contra Covid-19

18/01/21 - 08:41:03

“Depois de assistirmos ao caos instalado em Manaus e vermos o desespero de familiares de pacientes que morreram por falta de oxigênio, começamos a semana com um notícia gloriosa”. A declaração é da senadora Maria do Carmo Alves (DEM) ao falar sobre a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o uso emergencial da CoronaVac e da vacina de Oxford contra a covid-19, anunciada neste domingo (17) por diretores da Anvisa.

“Conquista da ciência e dos abnegados cientistas. O meu coração está em festa e, tenho certeza, que esse é o sentimento de todos os brasileiros que sofreram junto todo esse drama enfrentado pelas famílias dos mais de 200 mil brasileiros mortos pelo coronavírus ao longo desses dez meses”, disse Maria do Carmo, ao cumprimentar os cientistas e todos os trabalhadores envolvidos para que a vacina se tornasse realidade e trouxesse um sopro de esperança para a população.

Para Maria do Carmo, mais do que nunca está comprovada a necessidade de se investir em ciência e garantir aos especialistas condições dignas de trabalho para que possam desenvolver pesquisas em favor da humanidade e do planeta. “Contra a ciência, não há argumentos. Os resultados são frutos de muitos estudos e experimentos”, afirmou.

Durante o anúncio, didaticamente explicado, uma das diretoras da Anvisa, Meiruze Freitas revelou ter tomado a decisão “com o aval da ciência e após trabalho árduo dos técnicos da Anvisa nos últimos dias”. Para Freitas, “guiada pela ciência e pelos dados, a equipe concluiu que os benefícios conhecidos e potenciais dessas vacinas superam seus riscos”.

A vacinação contra a covid-19 começa na próxima quarta-feira (20), às 10h, em todo o país, para os grupos prioritários. Segundo o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em entrevista coletiva à imprensa no Rio de Janeiro, serão disponibilizadas inicialmente 3 milhões de pessoas a serem vacinadas, com duas doses cada uma, totalizando 6 milhões de doses da CoronaVac, produzida pela empresa chinesa Sinovac e o Instituto Butantã.

Da Assessoria parlamentar com informações da Agência Brasil