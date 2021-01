Maternidade Nossa Senhora de Lourdes registra 77 atendimentos no final de semana

18/01/21 - 10:42:08

A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), especializada em atendimentos a mães e bebês de alta complexidade, assegurou 77 atendimentos às usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS) durante os dias 15, 16, e 17 de janeiro. Destes, 44 internamentos que resultaram em 35 partos e 33 pacientes que receberam altas após avaliação.

Segundo a gerente da Admissão, Adhara Shuamme Bento Fraga, durante o final de semana a maternidade manteve a média de atendimentos de baixa complexidade. “Conseguimos uma transferência durante o período citado, garantindo melhor assistência para a unidade. E durante o final de semana não houve caso de violência sexual”, disse.

Já no Centro Cirúrgico, foram registrados 43 atendimentos, sendo 35 partos, quatro curetagens e três cirurgia neonatal, informou a gerente do Centro Cirúrgico, Amanda Nabuco Oliveira.

Assim como todas as unidades inseridas no Sistema Único de Saúde (SUS), a Maternidade Nossa Senhora de Lourdes funciona como porta aberta 24 horas, prestando assistência a todas as pacientes de alto risco que dão entrada na unidade, inclusive gestantes que vem de outros estados, a exemplo de Rio Real, na Bahia , de onde chegou uma paciente durante o final de semana.

Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da Saúde (Ascom/SES)