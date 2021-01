POLÍCIA ELUCIDA CRIMES PATRIMONIAIS E RECUPERA OBJETOS DAS VÍTIMAS

18/01/21 - 11:38:33

Policiais civis da 2ª Divisão da Delegacia Regional do município de Lagarto concluíram nesta segunda-feira, 18, ações relacionadas às investigações de crimes patrimoniais. Quatro pessoas foram indiciadas por crimes de furto e receptação. Foram recuperados entre os objetos furtados cinco aparelhos celulares.

“A receptação é tão grave quanto o delito que a precede, estimulando a prática de outros crimes patrimoniais, devendo todo cidadão antes de qualquer aquisição confirmar a procedência lícita do objeto negociado, sob pena de responder criminalmente”, pontuou o delegado Matheus Cardillo.

Ao todo, foram indiciadas quatro pessoas por crimes de furto e receptação, consistindo este último delito na aquisição, em proveito próprio ou alheio, de produtos por alguém que sabe se tratar de objetos de origem criminosa. Além disso, um adolescente infrator foi identificado como autor de ato infracional e o seu procedimento será encaminhado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário para que ocorra a devida responsabilização.

Ainda no curso das investigações, constatou-se que um dos indivíduos que participava de crimes patrimoniais no município de Lagarto-SE encontrava-se já na cidade de São Paulo-SP, tendo sido localizado, qualificado e ouvido, além de ter sido recuperado em sua posse o objeto subtraído da vítima, que terá o seu bem restituído.

A Polícia Civil ressalta a importância do registro do Boletim de Ocorrência, pois é por meio dele que as práticas delitivas chegarão ao conhecimento das autoridades para devida apuração. Além disso, os cidadãos podem utilizar o número 181 para encaminhamento de qualquer denúncia.

Fonte e foto SSP