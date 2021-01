Prefeitura de Aracaju vai otimizar vacina contra a covid-19 priorizando os subgrupos dos grupos de risco na capital

18/01/21 - 05:50:26

De forma preliminar, a informação passada pelo Ministério da Saúde aos municípios, em reunião com prefeitos e secretários na quinta-feira (14), é de que a primeira fase da vacinação contra a covid-19, prevista para ser iniciada na quarta-feira, dia 20, contemplará trabalhadores da área de saúde que estão atuando diretamente na linha de frente e idosos institucionalizados – os que residem em lares de longa permanência.

“Estamos aguardando o pronunciamento oficial do Governo Federal, porque essa ainda é uma versão preliminar, aquilo que foi informado mas que poderá sofrer algum tipo de mudança. A princípio, essa fase está restrita a esses grupos, além de indígenas aldeados, que em Aracaju não há”, explica a secretária municipal da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza.

No entanto, como o Ministério da Saúde ainda não informou a quantidade de doses que serão enviadas, a administração municipal montou uma logística que dará prioridade aos casos mais urgentes dentro dos próprios grupos de risco.

Por exemplo, entre os profissionais de saúde, que são cerca de 28.900 na capital, serão priorizados, nessa primeira fase, os que atuam em UTIS e Urgências. Já os idosos institucionalizados são cerca de 230 e receberão a vacina na mesma leva.

“Toda a logística está sendo desenhada a partir do levantamento de todas as unidades hospitalares da capital, dos profissionais que trabalham, por setores, para que possamos, com essas informações, potencializar a distribuição da vacina aos locais de trabalho de acordo com as doses que forem enviadas”, ressalta Waneska.

A intenção da Prefeitura de Aracaju é iniciar a vacinação no dia 20, nos próprios locais de trabalho e nos lares onde os idosos residem. Depois, com o avanço das fases de imunização, conforme recebimento das doses, 40 das 45 UBS da capital serão utilizadas para a vacinação dos demais grupos.

