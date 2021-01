PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 SÃO CAPACITADOS

18/01/21 - 14:30:04

Presente nas ações programáticas do Plano de Vacinação de Aracaju, a capacitação dos profissionais da Secretaria Municipal da Saúde para a vacinação contra a covid-19 objetiva orientar sobre os protocolos e procedimentos dessa campanha de imunização. Nesta segunda-feira, 18, uma equipe de profissionais da SMS participou dessa capacitação, realizada no Centro de Educação Permanente da Saúde (Ceps).

Prevista para ser iniciada nesta quarta-feira, dia 20, a vacinação de covid-19 contemplará inicialmente idosos institucionalizados (que residem em lares de longa permanência) e trabalhadores da área de saúde que estão atuando diretamente na linha de frente.

“O Programa está treinando uma equipe volante, montada pela Secretaria Municipal da Saúde, e que irá vacinar o público alvo em seus locais. Começamos o treinamento pela manhã, e agora à tarde uma nova equipe está sendo treinada. O objetivo é orientar esses profissionais que irão atuar com a vacina, os laboratórios que iremos trabalhar, sobre o manuseio com a vacina e com todos os insumos. Porque nós vamos precisar, por exemplo, de caixas térmicas e material de expediente para registrar os dados da pessoa que vai receber a dose”, explica a coordenadora do Programa Municipal de Imunização, Ana Paula Machado.

De acordo com a coordenadora, no momento estão sendo capacitados 25 profissionais de saúde e serão montadas seis equipes de trabalho. “À medida que as fases forem passando e as vacinas chegarem, vamos avaliando a necessidade de ampliar essa equipes”, disse.

Nessa primeira fase, as salas de vacinação, que serão utilizadas para imunizar a população em geral, não serão necessárias. Isso porque os grupos prioritários receberão as doses no próprio local de trabalho, no caso dos profissionais de saúde; ou nas instituições, no caso dos idosos.

A enfermeira da SMS, Ana Nathalia Coelho, participante do treinamento, afirma ser emocionante vivenciar esse momento histórico para a capital e todo o país. “A capacitação é de suma importância, para que possamos ter segurança na hora de vacinar os nossos colegas. Estou extremamente emocionada em fazer parte dessa história e dessa equipe”, declarou.

“O treinamento foi muito bom, o sistema é muito fácil de manusear. E esse treinamento está sendo eficiente, para a gente entender como será a dinâmica, como devemos proceder. Isso tanto na administração, quanto no cadastro do paciente no sistema, para ter o histórico entre a primeira e segunda dose da imunização. Estou muito ansioso por esse grande acontecimento, em busca de um alívio para a população. É um fato histórico”, avaliou o técnico de enfermagem, Valdenilson Correia.

Fonte e foto assessoria