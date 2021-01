Romaria de Senhor dos Passos será apenas on-line em São Cristóvão

Na manhã desta segunda-feira, 18, o prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana e o pároco da cidade, Frei Pedro participaram de coletiva (on-line) dentro da Igreja Nossa Senhora da Vitória para anunciar que a edição 2021 da Romaria de Nosso Senhor dos Passos acontecerá apenas on-line. A cidade de São Cristóvão não estará aberta para visitações entre os dias 26 e 28 de fevereiro, data em que acontece o ato religioso.

Por se tratar de uma festa realizada há mais de um século, sempre atraindo fiéis de Sergipe e de estados vizinhos, a Romaria de Nosso Senhor dos Passos é sem dúvida alguma a maior manifestação religiosa do estado, e pela primeira vez acontecerá apenas de forma digital devido à pandemia do novo coronavírus.

“Nos últimos anos sempre acolhemos nossos romeiros e nossos visitantes da melhor forma possível. Este ano não poderemos fazer isso, devido aos protocolos de saúde que indicam o afastamento social e os cuidados com a transmissão da covid-19. Pela primeira vez não vamos receber romeiros nem devotos em nossa cidade. Em comum acordo com a arquidiocese de Aracaju e com a Paróquia Nossa Senhora da Vitória, aqui de São Cristóvão, ficou decidido que a cidade será bloqueada para impedir o acesso da multidão. Não queremos colocar em risco a vida das pessoas, por isso estamos seguindo o relatório da Vigilância Sanitária do Município, que indicou o fechamento do aceso à cidade para conter o fluxo de pessoas nos dias da Romaria”, informou Marcos Santana.

Segundo o pároco da cidade, Frei Pedro, as igrejas de São Cristóvão estarão fechadas nos dias da Romaria de Senhor dos Passos. “Não teremos nenhuma igreja aberta. Teremos missas on-line, onde as pessoas poderão acompanhar tudo de suas residências. A programação (encontra-se abaixo) foi readequada para que as missas aconteçam em horários específicos e as transmissões aconteçam pelo youtube e o Instagram da Igreja Nossa Senhora da Vitória”, pontuou o frei.

O prefeito Marcos Santana lamentou a situação, mas mesmo com a previsão de vacinação em Sergipe, o tempo hábil não seria suficiente para garantir a segurança da população. “Nossa cidade apresentou um acréscimo de mais de 47% no número de infectados nos últimos dias, não existe possibilidade de termos a cidade aberta nos dias da Romaria de Senhor dos Passos. Esperamos que em 2022, nossos romeiros e visitantes possam, com total segurança e já imunizados, comparecerem à festa”, declarou.

Comércio e acesso a espaços abertos

A cidade de São Cristóvão fechará também o acesso para ambulantes dentro da cidade. Os monumentos religiosos, em áreas abertas, estarão fechados para evitar assim qualquer tipo de visitação. Também não existirão casas dos romeiros, nem decoração festiva alusiva à Romaria. A Prefeitura não instalará palcos, nem sistema de som na cidade. A intenção é não criar o clima tradicional da Romaria de Senhor dos Passos, evitando assim a possibilidade de visitas.

Programação (on-line) da Romaria de Senhor dos Passos

Com o tema: “Assim como o Senhor dos Passos, fique em casa: um ato de amor”, a Romaria de Senhor dos Passos já começará sua programação festiva (e on-line) no início de fevereiro. Abaixo você encontrará as datas das lives, que serão exibidas pelo perfil do youtube e do IG: pnsvitoria.

Ofícios em preparação para a Romaria as 18h30

05/02 – Igreja Senhor dos Passos

12 /02 – Igreja Senhor dos Passos

19/02 – Igreja Senhor dos Passos

26/02 – Igreja Senhor dos Passos

05/03 – Igreja Senhor dos Passos

12/03 – Igreja Senhor dos Passos

19/03 – Igreja Senhor dos Passos

Sábado 27 de fevereiro

Missa:

17h – Igreja do Carmo Maior

Domingo 28 de fevereiro

Missas:

10h – Igreja Matriz (Missa Solene)

14h – Sermão do encontro

17h – Igreja Matriz

Observação: todas as igrejas estarão fechadas para o público.

