Seleção brasileira de vôlei sentado inicia treinamento em Sergipe

18/01/21 - 16:38:59

Após um longo período longe das quadras, devido a pandemia do COVID-19, os atletas da seleção brasileira de vôlei sentado voltaram a treinar juntos dando início a preparação para os Jogos Paralímpicos, que acontecerá em Tóquio. Na manhã desta segunda-feira, 18, os jogadores se deslocaram até a cidade de Itabaiana para jogar no Ginásio Chico do Cantagalo e em seguida reforçaram a musculatura na Academia Paulo Bedeu.

Seguindo a programação de atividades traçadas pela comissão técnica da Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes (CBVD), no período da noite o trabalho será de desenvolvido na quadra do Colégio Master. A equipe desembarcou no Aeroporto Santa Maria no último domingo, 17, e para garantir a tranquilidade e segurança todos fizeram a testagem sorológica IGG e IGM. A fase de treinamento encerra no próximo dia 23 de janeiro.

De acordo com o técnico da seleção masculina, toda a estrutura disponível para os atletas em Sergipe está no mais alto nível. “A seleção geralmente treina no Centro de Treinamento Paralímpico, que fica em São Paulo, que é considerado o segundo melhor do mundo, mais a estrutura oferecida em Sergipe não deixa nada a desejar. A quadra, a academia, alimentação e hospedagem é de primeira linha”, garantiu Célio Mediato.

Feminina

No próximo domingo, 24, será a vez da seleção feminina de iniciar a preparação rumo a Tóquio. As atletas, que são atuais medalha de bronze no Jogos Paralímpicos Rio 2016, seguem em Sergipe até o dia 30 de janeiro.

Parceria

A semana de treinamento conta com a parceria do Governo de Sergipe, através da Superintendência Especial de Esporte, e o apoio do Colégio Master, Deso, Academia Paulo Bedeu e Prefeitura de Itabaiana. Patrocínio: Loterias Caixa.

Por Danilo Cardoso