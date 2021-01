SENAR OFERECE CURSOS TÉCNICOS GRATUITOS EM FRUTICULTURA E AGRONEGÓCIO

18/01/21 - 11:05:01

Inscrições até 27 de janeiro

As inscrições para os cursos técnicos em Fruticultura e Agronegócio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Sergipe – Senar/SE seguem abertas até 27 de janeiro. São 85 vagas distribuídas nos polos de apoio presencial de Carira, Indiaroba e Tobias Barreto. Os cursos são gratuitos.

O curso técnico em Agronegócio tem 1.230 horas, sendo 80% online e 20% presencial com duração de 2 anos. O aluno aprende a realizar a gestão e a comercialização dos produtos agropecuários brasileiros. As inscrições podem ser realizadas para os polos de apoio presencial nos municípios de Carira e Tobias Barreto. São disponibilizadas 30 vagas para cada polo.

O Senar/SE disponibilizará pela primeira vez o curso técnico em Fruticultura. A carga horária é de 1.350 horas, sendo 70% online e 30% presencial, com duração de 2 anos e meio. O aluno aprende a realizar a execução, o planejamento e o controle de todo o processo produtivo de plantas frutíferas. O curso será realizado no polo de apoio presencial no município de Indiaroba. Serão disponibilizadas 25 vagas.

Inscrição

As inscrições para o processo seletivo serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico http://etec.senar.org.br/processo-seletivo/ até 27 de janeiro de 2021. O polo de apoio presencial selecionado no ato da inscrição será o mesmo para a realização do curso. Os candidatos devem ler atentamente o edital e verificar todos os documentos solicitados. O sistema aceitará somente uma inscrição por CPF e não permite edição após o envio dos dados.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas