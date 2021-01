Unit foi local de prova do Enem para mais de seis mil candidatos

18/01/21 - 16:22:26

Os candidatos foram recepcionados por representantes do INEP nos campi da Unit e em mais quatro polos EaD para realizar versão impressa do exame

Por conta da pandemia da Covid-19, a primeira prova do Enem 2020 aconteceu neste domingo 17, com a segunda etapa do exame marcada para 24 de janeiro de 2021 (versão impressa) e ainda em 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021 (versão digital).

Em Sergipe, de acordo com a Secretaria de Estado da Educação, Educação, do Esporte e da Cultura, 87.502 inscrições foram confirmadas e os candidatos fizeram provas em 34 cidades sergipanas.

Mais de seis mil candidatos fizeram a prova do Enem 2020 nos campi Aracaju Farolândia, Propriá, Estância e Itabaiana, bem como nos polos Unit EaD de Umbaúba, Poço Verde, Neópolis e Nossa Senhora da Glória. Estes são alguns dos 365 locais de prova do Enem no Estado.

Somente no campus Aracaju Farolândia, 6.020 candidatos foram acomodados em 172 salas. De acordo com o gerente do departamento de Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho do Grupo Tiradentes, Carlson Souza, os protocolos de biossegurança para a realização do Exame são conduzidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP.

“Desde a entrada até a distribuição de candidatos nas salas de aula seguem protocolos próprios do INEP, bem como tudo o que diz respeito à biossegurança. Ainda que tenhamos protocolo de biossegurança próprio para Processo Seletivo, aplicado no nosso vestibular de Medicina recentemente, por exemplo, nesse tipo de prova como do Enem, não temos autonomia para intervir”, completa Carlson Souza.

Foram 19 salas de aula nos campi da Unit em Propriá, 23 no campus Itabaiana e em 15 no campus Estância. Os polos Unit EaD em Umbaúba (cinco salas de aula), Poço Verde (quatro salas de aula), Neópolis (cinco salas de aula) e Nossa Senhora da Glória (oito salas de aula) também receberam candidatos do Enem.

“É com orgulho que podemos fazer parte de mais este momento histórico da Educação, o principal compromisso da Universidade Tiradentes. Desejamos sucesso a todos os candidatos e esperamos que, a partir do momento em que pisarem num território tão fértil que é o da Unit, todos ampliem seus horizontes!”, pontua o pró-reitor Administrativo e Financeiro, Francisco Almeida.

Enem Check

Além de acolher os estudantes, instituições de ensino também preparam momentos de revisões finais para tranquilizar os estudantes. Entre essas opções, a Universidade Tiradentes preparou uma série de lives com diversas aulas, conteúdos exclusivos e completos e um time com os melhores professores. Os encontros virtuais iniciaram na última segunda-feira, 11, e seguiram até esta sexta, dia 15. Mas as revisões continuam de 18 a 22 de janeiro. Basta acessar unit.br/enemcheck para fazer inscrição e conferir a programação completa.

Enem 2020

As recomendações continuam para as próximas fases do Enem, a exemplo do uso obrigatório de máscara durante toda a aplicação do Exame. A recomendação é que os candidatos levem outra máscara para trocá-la durante a prova, seguindo as orientações do Ministério da Saúde. Os participantes devem também manter distância uns dos outros.

Por ocorrer em meio à pandemia, o exame terá ainda outra particularidade. Os candidatos que forem diagnosticados com Covid-19 ou com outra doença infectocontagiosa, como sarampo, rubéola, varíola e influenza humana A e B, terão outra chance de fazer o Exame, na reaplicação da prova. O atestado médico poderá ser enviado ao INEP pela página do participante até um dia antes da aplicação.

Caso a doença seja confirmada no dia do exame, o participante deverá entrar em contato pelo telefone 0800-616161.

Assessoria de Imprensa