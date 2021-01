VACINAÇÃO CONTRA COVID EM SERGIPE COMEÇA NESTA TERÇA-FEIRA PELA MANHÃ

18/01/21 - 20:46:15

Em entrevista à imprensa, nesta segunda-feira (18) o governador Belivaldo Chagas detalhou o Plano Estadual de Vacinação de acordo com o número de doses que estão sendo enviadas pelo Governo Federal, coordenador nacional da Imunização.



– Começaremos a vacinar nesta terça-feira (19), a partir das 8 horas, e o primeiro imunizado em Sergipe será simbolicamente um profissional de Saúde do Hospital João Alves Filho. Os municípios também receberão as doses desde o início da manhã e começam a aplicar logo em seguida, anunciou Belivaldo



O avião da Azul com as primeiras 48.880 vacinas chegaram nesta segunda-feira à noite, que serão distribuídas em duas doses, entre 240 idosos institucionalizados com mais de 60 anos e 22 pessoas com deficiência institucionalizadas, 250 índios aldeados e 38% dos profissionais de Saúde que estão na linha de frente no combate à Covid-19, num total de 22.760 destes trabalhadores por todo o estado.



Nesta primeira etapa, as equipes dos municípios se deslocarão até estes grupos, não sendo necessário o comparecimento a nenhum posto. Como a aplicação do imunizante necessita de duas doses, com 20 dias de diferença entre elas, vamos dividir a distribuição das doses para os municípios em duas etapas, para dar maior integridade e segurança ao processo.



Belivaldo adiantou, também, que mesmo sendo governador, não pretendo furar a fila da vacina. Assim que chegar o momento do grupo de vacinação em que me encaixo, serei vacinado e faço questão de dar ampla divulgação a este processo para que todos também participem deste momento, que é histórico para todo o mundo.



Mesmo com o início da vacinação, é necessário que todos continuem mantendo os cuidados necessários neste momento de pandemia. Só teremos uma segurança maior quando cerca de 60 à 70% da população estiver imunizada com as duas doses da vacina, por isso, continuar usando máscara, lavando as mãos e evitando aglomerações é essencial para controlarmos o número de casos da Covid-19 em Sergipe.



Também estiveram presentes, além da vice-governadora Eliane Aquino, a secretária estadual de Saúde, Mércia Feitosa, o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, a secretaria municipal Waneska Barboza e a enfermeira do Programa Estadual de Vacinação, Ana Lira.