Aeronave com doses da vacina coronavac chega a Sergipe

18/01/21 - 12:11:29

Chegou em Sergipe ao meio-dia desta segunda-feira (18) no Aeroporto Santa Maria, em Aracaju, a primeira remessa de vacinas da coronavac destinadas pelo Ministério da Saúde para campanha de imunização contra covid-19.

Sergipe receberá 48.360 doses. O primeiro sergipano a ser vacinado será um profissional do Hospital João Alves, maior hospital público do estado. A secretária informou que a escolha de quem será, caberá a unidade hospitalar.

As doses recebidas nesta segunda serão aplicadas em duas doses num grupo de pouco mais de 22 mil profissionais da saúde que estão na linha de frente do combate à Covid19 em todo o estado, além de 240 pessoas com mais de 60 anos em instituições de acolhimento, 22 pessoas com deficiência em instituições de acolhimento e 250 indígenas.

“A exigência é que seja um profissional que esteja atuando na linha de frente de combate à pandemia”, disse Mércia Feitosa.

Foto redes sociais