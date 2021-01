Vereadora Professora Ângela Melo realiza Live sobre situação da covid-19 em Aracaju

18/01/21 - 06:10:50

Com o objetivo de discutir a situação atual da pandemia de coronavírus na capital sergipana e pautar políticas que reduzam as taxas de contaminação e morte pela doença, a vereadora Professora Ângela Melo, do Partido dos Trabalhadores, realizará uma Live nessa terça-feira, 19/01, às 18h, com transmissão ao vivo pelos perfis da parlamentar no Facebook e Youtube.

Na perspectiva de promover o debate a partir de dados científicos, a Live terá como convidado Paulo Martins-Filho, que é epidemiologista, microbiologista, doutor em Ciências da Saúde e coordenador do Laboratório de Patologia Investigativa da Universidade Federal de Sergipe.

Martins-Filho, que é também um dos coordenadores do EpiSERGIPE, está entre os 5 pesquisadores do Brasil com maior número de publicações sobre a covid-19, de acordo com levantamento realizado pela Agência USP de Gestão de Informação Acadêmica.

A Live dessa terça-feira integra um conjunto de ações do mandato popular da vereadora Professora Ângela Melo, que protocolou, no último dia 11/01, duas indicações ao Executivo Municipal: uma para que sejam desenvolvidas ações no sentido de aquisição das vacinas e imunização de todas as aracajuanas e aracajuanos; e outra propondo que o envio de um Projeto de Lei criando a Renda Básica Municipal.

“Estamos num momento de extrema gravidade da pandemia em Aracaju e entendo que o meu papel, enquanto vereadora, é propor alternativas e caminhos em defesa da vida da população da cidade. E essa Live, com um cientista tão importante, vai ajudar a propor algumas iniciativas, além das indicações que já fiz ao prefeito Edvaldo Nogueira em relação à aquisição de vacinas e criação da Renda Básica Emergencial”, ressaltou Professora Ângela Melo.

Fonte: Assessoria de Comunicação – Vereadora Professora Ângela Melo (PT/Aracaju)