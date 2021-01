Zezinho Sobral defende fortalecimento do Programa de Aquisição de Alimentos

Atuante no diálogo e nas ações de avanços da agricultura sergipana, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) reuniu-se com o superintendente regional da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), José Rezende, nesta segunda-feira, 18. Na pauta, o parlamentar conversou sobre aplicação dos recursos do Conab para beneficiar agricultores sergipanos, o fortalecimento do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e a possibilidade de futuros encontros com gestores municipais.

“Apresentei demandas de secretários municipais da Agricultura com o objetivo de ampliar políticas públicas voltadas ao homem do campo. O Conab possui projetos em quase 30 municípios sergipanos e conta com mais de 31 mil famílias cadastradas. Parcerias com a Federação da Agricultura e Pecuária de Sergipe (Faese) também são essenciais para promover assistência técnica para que o produtor alcance bons resultados”, afirmou Zezinho Sobral.

Em 2020, segundo dados da Conab, cerca de 1.400 toneladas de alimentos produzidos pela agricultura familiar foram doados a pessoas em situação de vulnerabilidade social em Sergipe. A Conab destinou ao estado R$ 3,3 milhões para atendimento de 15 propostas do PAA, na modalidade Compra com Doação Simultânea (CDS).

“A aplicação do PAA garante a alimentação de famílias carentes e o desenvolvimento econômico da agricultura familiar em Sergipe, que conta com cerca de 100 mil cadastros no Ministério da Agricultura. Através do PAA, é possível que os municípios comprem alimentos dos produtores cadastrados e entreguem às famílias carentes. Assim, produtores têm a garantia de venda e comercialização dos produtos com preço justo e pagamento seguro”, ressaltou Zezinho Sobral, reforçando o compromisso com a bandeira da agricultura.

