Alessandro subscreve CPI para apurar omissão do Governo Federal sobre a Covid-19 no Brasil e a crise no Amazônas

19/01/21 - 22:36:59

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) subscreveu, na noite desta terça-feira (19) os requerimentos que solicitam a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) e Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), para apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas com a ausência de oxigênio para os pacientes internados. Os requerimentos são de autoria do senador Randolfe Rodrigues (REDE – AP).

Para o senador sergipano, “o Congresso Nacional deve respostas à população que lida, não só com o vírus que tirou a vida de mais de 209 mil brasileiros, mas com a desorganização dos governantes que deixaram faltar itens básicos na Saúde, como o oxigênio em Manaus”. Alessandro Vieira acredita que “com a criação das Comissões os responsáveis pelo caos na Saúde Pública poderão ser responsabilizados”.