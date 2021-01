Belivaldo, via PGE, entra com denúncia contra prefeito de Itaby que se vacinou primeiro

19/01/21 - 18:28:33

O governador Belivaldo Chagas (PSD), através da Procuradoria Geral do Estado (PGE), vai entrar junto ao Ministério Público Estado (MPE) com denúncia contra o prefeito de Itabi, Junior Amyntas (DEM), que desobedeceu aos protocolos e tomou a vacina contra a Covid-19, primeiro que toda a população.

A PGE vai solicitar apuração e punição ao prefeito Junior Amyntas, que se precipitou em tomar a vacina, desobedecendo as instruções determinadas.

A Vacina que está sendo distribuída em Sergipe tem que ser direcionada inicialmente para quem trabalha na área da Saúde e atende a pessoas infectadas pelo Virus-19. Além disso, a vacina pode faltar para um profissional dessa área de alto risco, que está na linha de frente para atender que pacientes.

Fica claro que em qualquer outro município que aconteça esse tipo de atos de gestores e parlamentares nos municípios, todas as medidas serão adotas para que se mantenha a preferência absoluta aos profissionais da área de Saúde.

Credenciamento – A Secretaria de Estado da Saúde (SES) está divulgando a 25ª lista de convocação do credenciamento para profissionais de Saúde. Os convocados atuarão nos leitos de enfermaria e Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Rede Estadual de Saúde enquanto durar a pandemia.

Deverão comparecer no Centro Administrativo da Saúde (CAS) na próxima quarta-feira, 20, das 8h às 11h30, e das 14h às 16h30 duas categorias: enfermeiro generalista, seguindo a ordem de classificação do 341º ao 348º e médico clínico geral do 1º ao 16º.

Todos esses profissionais devem portar os documentos comprobatórios necessários. A lista completa dos classificados, bem como a lista com os documentos necessários está disponível no endereço eletrônico www.saude.se.gov.br