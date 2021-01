Belivaldo: “19 de janeiro de 2021 é um dia que vai ficar marcado como um dia de esperança”

19/01/21 - 10:46:24

Teve inicio na manhã desta terça-feira (19) a vacinação contra o novo coronavírus no estado de Sergipe, após a enfermeira Sonia Aparecida Damásio, 48 anos, ser a primeira pessoa a receber a vacina CoronaVac.

O governador Belivaldo Chagas disse que esse foi um momento histórico para Sergipe com o início da vacinação para a Covid-19. “Graças a Deus este momento chegou. Muito emocionado e esperançoso com o ato simbólico de hoje com a enfermeira Sônia Aparecida Damásio no Hospital João Alves Filho e os primeiros 10 vacinados no nosso estado, todos trabalhadores da Saúde, que têm minha gratidão eterna por tudo que vêm fazendo para salvar vidas durante esta pandemia”, disse o governador.

Para o governador, “este 19 de janeiro de 2021 é um dia que vai ficar marcado como um dia de esperança, depois de quase um ano de pandemia e momentos tão difíceis para todos nós, com muitas perdas para Sergipe e para o mundo. Com a chegada de ainda mais vacinas e mantendo todos os cuidados como o uso de máscara e evitando aglomerações, conseguiremos vencer esta doença”.

Ainda nesta manhã Belivaldo disse que fez questão de acompanhar o prefeito Edvaldo Nogueira no início da vacinação em Aracaju, no Hospital Municipal Fernando Franco, e aproveitou para saudar todos os profissionais da unidade ‘que tem sido tão importante na nossa rede pública’, disse Belivaldo.

Estiveram presentes na cerimônia de hoje a vice-governadora Eliane Aquino, o senador Rogério Carvalho, o superintendente do Ministério da Saúde em Sergipe, Dielson Tadeu Barreto Leite, a secretária de Estado da Saúde (SES), Mércia Feitosa, a superintendente executiva da SES, Adriana Menezes, do superintendente do Huse, Walter Menezes, da secretária municipal de Saúde, Waneska Barboza, dentre outras autoridades.