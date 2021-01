BELIVALDO: “PARAREI QUALQUER OBRA, MAS NÃO DEIXAREI DE ADQUIRIR VACINAS”

19/01/21 - 06:54:29

Nesta segunda-feira(18), o governador Belivaldo Chagas declarou, durante coletiva à imprensa, no Palácio dos Despachos, sobre as estratégias de vacinação contra a Covid-19, que o governo do Estado fará todos os esforços para garantir a imunização dos sergipanos.

O governador ressaltou que a campanha de vacinação é comandada pelo Governo Federal e que, se for necessário, comprará vacinas. “O que está posto, até o momento, é que o SUS fornecerá, ninguém poderá comprar vacinas sem autorização da Anvisa. Que fique bem claro: o Governo Federal é quem coordena e o SUS é quem distribui, mas se, em algum momento, ele deixar de fornecer as vacinas e não acredito que isso irá acontecer, faremos todos os esforços possíveis e imagináveis. Pararei qualquer obra, mas não deixarei de adquirir vacinas para os sergipanos”, pontuou.

A previsão é de que na próxima terça-feira (19), tenha início a vacinação contra a Covid-19 em Sergipe. Na ocasião, será vacinada de forma simbólica, a partir das 8 horas, uma equipe da área da Saúde do Hospital de Urgências de Sergipe João Alves Filho. A Secretaria de Estado da Saúde (SES) pretende, neste primeiro momento, imunizar 23.272 pessoas, com duas doses da vacina.

