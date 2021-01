DEPUTADA KITTY LIMA É A PRIMEIRA MULHER LÍDER DA OPOSIÇÃO NA ALESE

19/01/21 - 13:52:10

A deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) é a nova líder da bancada de oposição na Assembleia Legislativa de Sergipe. A parlamentar faz história como a primeira mulher a assumir o posto. Desde 2019 que há um entendimento entre os membros que essa liderança precisa passar por um “sistema de rodízio”.

Já foram líderes da oposição os deputados Georgeo Passos (2019) e Samuel Carvalho (2020) – ambos do Cidadania. “Nós todos estamos muito felizes no dia de hoje com o trabalho que o Cidadania vem realizando aqui nessa Casa”.

“Este ano eu assumo a liderança do partido e da oposição na Alese, mas mantendo uma postura com responsabilidade, com coerência e coragem, sendo a primeira mulher como líder, de forma justa e coerente. Muito feliz pelo trabalho e pela oportunidade de lutar pelo nosso povo”, completou a nova líder da oposição.

Por Habacuque Villacorte

Foto Gilton Rosas