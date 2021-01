Ferreira Filho pede imunização total para o recanto dos idosos de Propriá

19/01/21 - 13:22:26

O município de Propriá começa a vacinação nesta quarta-feira, 20, imunizando as pessoas previamente elencadas nessa primeira remessa de doses enviadas pelo Ministério da Saúde.

A cidade tem um recanto que abriga vinte idosos, que serão vacinados juntos com alguns dos colaboradores da área de saúde que dão assistência na unidade.

O recanto envolve além dos idosos e os profissionais da área de saúde outros colaboradores que diariamente têm contato e também assistem os idosos, e que não receberão o imunizante nessa primeira fase.

Para o comunicador e ex-vereador, Ferreira Filho, o melhor seria a imunização de todos que atuam e manuseiam com os idosos diariamente, diminuindo o risco de contaminação dos abrigados com idade avançada.

“Esse é um pedido que faço com tom de apelo aos dirigentes de saúde do estado, com o objetivo de preservar o ambiente por igual, garantindo a imunização dos abrigados e colaboradores ao mesmo tempo”, apelou Ferreira.