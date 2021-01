HOSPITAL DE CIRURGIA INICIA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 EM SEUS PROFISSIONAIS

19/01/21 - 15:00:29

“Ao receber a vacina, a minha sensação foi mista: emoção e alívio. Agora, imagino um futuro próximo com nossa rotina normal de volta. No início, foi muito difícil, pois estávamos lidando com algo novo, desconhecido, onde precisamos estudar, elaborar estratégias específicas para lidar com o vírus”.

O depoimento acima é da enfermeira Iris Regina Aguiar, gerente da UTI Y COVID-19 do Hospital de Cirurgia, que não escondeu a emoção ao ser a primeira profissional de saúde do Cirurgia a tomar a dose da vacina contra a COVID-19, nesta terça-feira, 19.

Na manhã de hoje, o Cirurgia recebeu as primeiras doses da vacina que irão imunizar os funcionários, começando a vacinação em ato simbólico que contou com a presença do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, da vice-prefeita, Katarina Feitosa, da secretária municipal da Saúde, Waneska Barboza, bem como da interventora judicial do Cirurgia, Márcia Guimarães, e do diretor técnico do hospital, Dr. Rilton Morais.

Médico intensivista da UTI COVID-19, Dr. Paulo Veiga de Oliveira, também não escondeu a emoção ao ser vacinado. “A gente, que está na linha de frente desde o início da pandemia, se sente muito emocionado em ver que agora temos uma esperança de que tudo isso comece a diminuir e, até quem sabe lá na frente, acabar. Pois, está sendo muito árduo este um ano de luta”, relatou o médico que atua no Cirurgia há mais de dois anos.

Para a interventora do Cirurgia, o momento é de gratidão e de esperança por dias melhores. “Começamos com estas gotinhas entre uma parcela dos nossos guerreiros profissionais linha de frente da COVID-19, mas daqui a pouco estaremos imunizando todos os nossos trabalhadores. Sabemos bem o quanto todos estão lutando para termos mais vacinas em nosso Estado”, afirmou.

O prefeito Edvaldo Nogueira aproveitou a oportunidade para enaltecer a importância do trabalho dos profissionais da linha de frente do Cirurgia durante toda a pandemia. “É um esforço gigantesco que vocês fizeram. Aracaju, Sergipe, devem muito a vocês. Então, é uma alegria poder ver a vacinação no Hospital de Cirurgia. É uma luz no final do túnel, nessa nossa luta de quase um ano”, disse.

Foto Ana Lícia Menezes/PMA

Ascom Hospital de Cirurgia