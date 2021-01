Manter cuidados preventivos à covid-19 é necessário mesmo após início da vacinação

19/01/21 - 09:01:25

Após a chegada das primeiras doses da vacina contra a covid-19, em Aracaju, serão vacinados, neste fase inicial da campanha de imunização, iniciada nesta terça-feira, 19, apenas profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate à pandemia, e idosos acima de 60 anos institucionalizados, ou seja, os que residem em lares de longa permanência.

Por conta disso, a Prefeitura de Aracaju reforça a necessidade de que todos os cidadãos mantenham os cuidados preventivos a fim de evitar a proliferação do novo coronavírus, como ressalta a secretária municipal da Saúde, Waneska Barboza.

“O volume de doses que recebermos é ainda pequeno em comparação com o quantitativo populacional da nossa cidade. Isso significa que temos que permanecer com todos os cuidados, que foram tão essenciais para o enfrentamento dessa doença em nossa capital, como o uso da máscara, higienização constante das mãos, utilização do álcool a 70% e distanciamento social”, destaca.

Dentre os profissionais de saúde, que são cerca de 28.900 na capital, serão priorizados, nessa primeira fase, os que atuam em Unidades de Terapia Intensiva (UTI’s) e Urgências. Já os idosos institucionalizados, cerca de 230, receberão a vacina na mesma leva.

A secretária municipal da Saúde ressalta, ainda, que a conscientização da população é fundamental neste momento. “A compreensão e colaboração de todos continua sendo essencial nessa luta, sobretudo neste momento, em que apesar do recebimento da vacina, voltamos a registrar crescimento preocupante nos números de novos casos”, ressalta Waneska.

Atendimento

Desde o início da pandemia, a Prefeitura vem atuando para fortalecer a rede de assistência à população. Atualmente, a Secretaria Municipal da Saúde dispõe de quatro Unidades Básicas de Saúde exclusivas para síndrome gripal, com atendimento de domingo a domingo, das 7h às 19h, que são as UBS: Onésimo Pinto (Jardim Centenário), Geraldo Magela (Orlando Dantas), Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa) e José Machado (Santos Dumont).

Já os casos mais graves podem receber atendimento nas portas de urgência e emergência das Unidades de Pronto Atendimento (UPA) Fernando Franco e Nestor Piva, que contam com contêineres instalados para atendimento exclusivo 24h.

Foto André Moreira