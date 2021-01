MARIA DO CARMO PARTICIPA DE ENCONTRO COM PREFEITOS DO AGRESTE SERGIPANO

19/01/21 - 16:06:23

Gabinete da senadora realiza diagnóstico dos municípios para orientar a respeito da destinação de verbas

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) participou hoje (19) de reunião com prefeitos da região Agreste de Sergipe que apontaram demandas e trataram sobre a viabilização de recursos de emendas parlamentares. O evento ocorreu na sede da Câmara de Vereadores de Itabaiana.

“O Agreste é uma região promissora, que concentra a terceira maior população do Estado, e importante para o desenvolvimento de Sergipe”, reconheceu Maria, ressaltando a importância de destinar emendas para fomentar uma nova posição de incremento para a região, que tem em Itabaiana o seu expoente.

Acompanhada do presidente do Democratas, o ex-deputado José Carlos Machado, a senadora falou sobre a necessidade dos gestores estarem unidos visando facilitar a cobrança de pautas municipalistas. “Esse tipo de encontro ajuda a compartilharem dores, preocupações e dúvidas. É também um momento para entenderem um pouco do que cada um está fazendo para se apoiarem e se fortalecerem nesse processo”, afirmou a senadora, ao se colocar à disposição de todos.

Maria observou ser primordial aproveitar ao máximo potencial dos municípios para assegurar mais desenvolvimento econômico e mais qualidade de vida para a população. “Nosso gabinete tem realizado diagnósticos dos municípios sergipanos desde 2019 e esse material nos orienta a respeito dos melhores encaminhamentos para os recursos de emendas parlamentares que vou destinar durante o ano”, contou.

Os convidados foram recepcionados pelo prefeito eleito, Adailton Souza (Itabaiana), pelo ex-prefeito do município, Valmir de Francisquinho. Estavam presentes os prefeitos Assisinho (Malhador), Jeane da Farmácia (Nossa Senhora Aparecida), Rogério Sobral (Ribeirópolis), Doutor Charles (Pinhão) e Carivaldo Souza (Macambira). Também prestigiaram o evento, os deputados estaduais Capitão Samuel e Talyson Costa, o ex-deputado José Carlos Machado e os vereadores eleitos, da base aliada do prefeito Adailton.

Agradecimento – Em entrevista à FM Itabaiana, Maria do Carmo enalteceu a figura de José Carlos Machado, que é filho ilustre de Itabaiana e foi imprescindível parceiro nas gestões do ex-governador e ex-prefeito João Alves Filho (in memorian).

Como secretário, vice- governador ou vice-prefeito, no entender da deputada, “Machado sempre deu grande contribuição ao Estado e ao povo de Sergipe”. À frente do diretório estadual do Democratas, acrescentou a senadora, “ele tem feito um brilhante trabalho” com foco no fortalecimento do partido.

Texto: Assessoria parlamentar da senadora Maria do Carmo

Foto: Agência Democratas/SE