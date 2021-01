No jogo da vacina, Bolsonaro perde

19/01/21 - 00:01:02

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O espaço seria preenchido por um comentário político interessante, mas que talvez não fosse da importância da distribuição da vacina em todos os Estados, entre eles Sergipe. O Boeing aterrissou por volta das 20 horas de ontem no aeroporto de Aracaju, com quase 50 mil doses. Foi recebida com um certe emoção por autoridades, setores da área da Saúde e seguranças. Todos só acreditaram quando a carga começou a esvaziar o avião. Afinal, representava a salvação, principalmente das pessoas vulneráveis à infecção.

Pronto! A vacina chegou a Sergipe. Quê bom! Antes penou com uma série de erros na distribuição em Guarulhos. Coisas da burocracia e de falhas cometidas pelo Ministério da Saúde, que vem acertando muito pouco desde março do ano passado, quando o vírus aportou no Brasil. A distribuição da vacina é um alívio – porque trás nova perspectiva de vida – mas com um tom melancólico, em razão da decisão de imunizar o povo brasileiro não é pelo risco que todos corriam, mas por um ato político ridículo e que deixa marcas de uma maldade sem qualificativo.

A vacina está nos Estados, inclusive em Sergipe, por uma disputa política entre o governador de São Paulo, João Dória, e o presidente Jair Bolsonaro, em campanha para o Planalto. O Jair foi o primeiro a se manifestar contra a força de contaminação do coronavírus, desacreditando as suas consequências e até letalidade. Recomendou remédios que a medicina recusou e incentivando o povo a quebrar todos os protocolos impostos para evitar a doença. Pode-se dizer que parte dos mortos no País ouviu os conselhos presidenciais.

Pior! Bolsonaro também foi contra todas as vacinas. Até hoje se pergunta à razão desse posicionamento sempre favorável ao Covid e contra a qualquer ação cientifica que o combatesse, porque o mundo se revelava preocupado com as graves consequências que ele causava, inclusive a morte. Tudo muito estranho e difícil de entender, as razões pelas quais um presidente minimizava – e até debochava – da força de um vírus que deixava tragédias por onde passava, enquanto ele até sorria de sua ação letal.

O governador de São Paulo, João Dória, usou o vírus como marketing de campanha e está aí arrotando vitória. O fato de ele vacinar uma enfermeira 24 horas antes em seu Estado que no resto do Brasil, conseguiu desmoronar Bolsonaro, que imediatamente determinou a imunização e xingou os seu adversário paulista, mesmo sendo contra a vacinação. O presidente está fragilizado com a situação de horror provocada pelo Covid em Manaus e com a esperteza de Dória. É assim: Bolsonaro perdeu a guerra!

Neste momento, o presidente Bolsonaro sofre uma campanha em que pede o seu impeachment, está aparentemente desolado e triste, mas tenta se recuperar de um golpe político duro, provocado por sua absoluta teimosia e ignorância contra a tudo que combatesse o Covid, inclusive sua imunização. Enquanto isso, “João Doria pretende organizar um evento com ex-presidentes, como Lula e FHC, para serem vacinados.” São gestos que se confrontam e derrubam os vazios, teimosos, violentos e inconsequentes.

Indiferente a isso, o povo sergipano aplaude a chegada da vacina, se mostra ansioso para recebê-la e ficar definitivamente imune ao que existia de mais violento contra a humanidade nesse momento.

Distribuição imediata

O governador Belivaldo Chagas passou a madrugada de domingo para a segunda-feira cuidando de toda a estratégia para distribuição da vacina contra Covid-19 assim que chegasse a Aracaju, o que estava previsto para a manhã de ontem.

*** A estrutura de distribuição está montada e Sergipe não perderá tempo para levar a todos os municípios as vacinas que lhes serão direcionadas.

*** Nas cidades mais distantes, as vacinas serão levadas de helicóptero…

Ministério faz confusão

Acontece que o Ministério da Saúde falhou ao mudar horários dos voos de entregas de vacinas para os estados. A pasta fez mais de uma vez alterações entre a madrugada e o início da tarde desta segunda-feira.

*** Pela programação mais atualizada, diversos estados só receberão os pacotes de noite, como aconteceu em Sergipe, com a chega dadas vacinas por volta das 20 horas.

A maioria aguardava

Em alguns casos, autoridades estaduais já estavam aguardando nos aeroportos quando foram surpreendidas pelas mudanças.

*** Ao menos seis locais que receberiam antes das 16 horas. Só receberam na parte da noite.

É bom ficar atento

Não dá para fazer política com a vacinação. Todos estão de olho em qualquer ato fora dos protocolos e devem denunciar, principalmente em cidades do interior.

*** O momento é da mais absoluta união entre a população, porque a influência política privilegia a apadrinhados e deixa o povo a mercê do vírus.

*** Belivaldo dá o exemplo e diz que mesmo sendo governador, não vai furar a fila da vacina. “Farei quando chegar o momento do grupo de vacinação em que me encaixo”.

Influência de Dória

Aliás, a Vacina está sendo levada a todo Brasil por uma questão política. O governador de São Paulo, João Dória (PSDB), iniciou a vacina em seu Estado e isso enfureceu o presidente Jair Bolsonaro.

*** No Brasil a vacina seria distribuída no sábado, mas a antecipação de Dória fez o presidente também antecipar a distribuição da Vacina, tudo por questão política.

*** Bolsonaro sempre desacreditou na pandemia e a incentivou com aglomerações que promoveu juntos a seus aliados. Ele não crê na vacina, mas nos medicamentos hidroxicloroquina e eritromicina.

Sobre impeachment

Segundo O Antagonista, a expressão “Queremos impeachment” alcançou, na tarde desta segunda-feira (18), a liderança nos assuntos mais comentados no Twitter.

*** – Quem mobiliza as redes é o Vem Pra Rua, um dos movimentos que encheram as ruas em 2016 pelo impeachment de Dilma Rousseff.

Sayonara desabafa

A jornalista Sayonara Hygia disse que Bolsonaro não fez nada pra que os brasileiros fossem vacinados. Nada! E ainda é contra a vacina.

*** Pergunta: “É você usa quê argumento pra defender esse ser? Ave”!

*** – Por isso que ele chama jornalista de “canalha”, sim! É pra gente que passa pano nas ações absurdas dessa coisa., admite.

Preservar empregos

O senador Rogério Carvalho (PT) diz que preservar empregos e vidas é um dever de todos nós que assumimos função pública, e não existe contradição entre os dois como quer fazer acreditar o atual presidente.

*** – Por isso apresentei projeto que garante ajuda para empresas e também proteção aos empregos, disse Rogério.

Detran explora

O Departamento de Trânsito (Detran) cobra uma taxa de R$ 100 para acesso ao Boletim de Ocorrência de Trânsito, publicado no seu site, mesmo dos envolvidos no acidente.

*** Segundo informações, a cobrança é feita em razão de ser um dos itens importantes para informação das seguradoras.

*** Detalhe: E quem não tem seguradora, como acessar?

Disputa à sucessão

Depois que o conselheiro do TCE, Ulices Andrade, anunciou que não seria candidato a governador do Estado em 2022, houve um congelamento nas conversas para a sucessão estadual.

*** Embora ainda haja alguns comentários de outros nomes que não desistiram de disputar o Governo.

Esquenta depois

Hoje os nomes que mais aparecem como candidatos a governador em 2022 é o do deputado Fábio Mitidieri (PSD) e do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT).

*** Mas a impressão é que a partir do segundo semestre deste ano, pode ocorrer mais novidades e haverá um esquenta nessa questão da disputa.

Deputados federais

Os ex-deputados federais Heleno Silva (Republicanos) e Marcio Macedo (PT) tiveram uma longa conversa neste final de semana.

*** Em pauta a reestruturação política e as eleições parlamentares de 2022. Ambos são candidatos a deputado federal, mas Márcio só vai se tiver apoio de Lula.

Reunião municipal

O Diretório Municipal do PT reuniu-se na sexta-feira virtualmente e fez uma análise da atual conjuntura política.

*** Uma maioria considerou que o comportamento de Marcio Macedo na campanha deveria ser mais cauteloso. Alguns admitiram que ele foi correto.

*** Admitiram que o resultado eleitoral foi muito ruim e vão iniciar a campanha “Fora Bolsonaro”, além de buscar composição com mais partidos de esquerda.

Votos para Baleia

O presidente regional do PT, deputado federal João Daniel, vai votar em Baleia Tosse (MDB) para presidente da Câmara Federal.

*** Acha que nesse momento o presidente Jair Bolsonaro está queimado e isso ajuda a eleger Baleia. Um detalhe: o Solidariedade está aderindo à candidatura de Baleia.

Samuel e Bolsonaro

Deputado estadual Capitão Samuel diz: “Mais um Petista em ação! E continua: STF é tão de esquerda que até os aposentados estão querendo derrubar Jair Bolsonaro.

*** E apela: “Segura na mão de Deus e vai, Presidente”!