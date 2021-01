NOSSA SENHORA DO SOCORRO RECEBE AS PRIMEIRAS DOSES DA VACINA CONTRA A COVID-19

19/01/21 - 16:13:20

Na manhã desta terça-feira, 19, Nossa Senhora do Socorro recebeu as primeiras doses da vacina contra a Covid-19 e deu início à campanha de vacinação. As 1052 doses da CoronaVac foram trazidas da Secretaria de Estado da Saúde (SES), em Aracaju, para o Centro de Atendimento a pacientes com síndromes gripais de Socorro, localizado na Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria Helena Barbosa Melo, no Marcos Freire I.

Inicialmente, as vacinas serão destinadas para os 2769 funcionários da área da saúde, que trabalham na linha de frente, assim como foi determinado no cronograma de vacinação do Ministério da Saúde e pelo Governo do Estado. Além da área da saúde, alguns grupos vulneráveis também receberão a vacina primeiro, como por exemplo, os pacientes do programa municipal Melhor em casa.

A Técnica em Enfermagem, Luana de Jesus, de 37 anos, foi a primeira socorrense a ser vacinada. Por trabalhar na UBS diariamente e por morar com os pais, já idosos, Luana se sente feliz por ser a primeira a receber a vacina. “O sentimento é de gratidão, eu me sinto mais segura para trabalhar e agora sei que as chances de infectar minha família são menores e isso me deixa muito tranquila”, declarou.

De acordo com o secretário de Saúde do município, Enock Ribeiro, a imunização não vai parar. “A partir desta quarta-feira, 20, duas equipes itinerantes seguirão para as demais localidades do município para dar continuidade a imunização da categoria de funcionários da saúde”, determinou.

Ainda de acordo com Enock, durantes os três turnos do centro de atendimento, os 57 funcionários da unidade serão vacinados.

No entanto, para dar continuidade ao cronograma de vacinação, a Secretaria de Saúde do município irá aguardar as demais doses, que serão enviadas pelo Governo do Estado.

O prefeito Padre Inaldo falou do sentimento de esperança em meio a esse momento difícil. “Nós temos trabalhado para levar o melhor atendimento para a população, mas também vemos a apreensão de todos. Esse momento nos dá esperança e um pouco mais de segurança e paz e, por isso, seguiremos com o cronograma de vacinação para levar as doses para todos os socorrenses”, declarou.

