Núcleo Contábil e Fiscal da Unit terá mais um ponto de atendimento

19/01/21 - 07:00:02

Além dos atendimentos nos campi capital e interior, em 2021, a Unit inaugura novo espaço no Aracaju Parque Shopping, no bairro Industrial.

A pandemia do novo coronavírus exigiu adaptações em diversos setores. Com a necessidade de isolamento social, os serviços migraram para o virtual e com o Núcleo de Apoio Contábil Fiscal – NAF, da Universidade Tiradentes, não foi diferente. Com prazo definido para entrega da declaração do imposto de renda 2020 – base 2019, o NAF passou a disponibilizar, em abril, atendimento gratuito via Whatsapp.

“Com auxílio da plataforma, professores e alunos voluntários do curso de Ciências Contábeis auxiliaram os contribuintes. No primeiro mês na modalidade virtual foram mais de mil atendimentos”, confirma Flávia Karla Gonçalves Santos, coordenadora do Núcleo de Apoio Contábil Fiscal – NAF.

De acordo com a coordenadora, outro serviço muito demandado foi o de regularização de CPF para recebimento do auxílio emergencial do Governo Federal.

“Tivemos um fluxo maior do que o esperado em 2020. Totalizamos mais de três mil atendimentos, superando o ano de 2019”, revela.

NAF

Em funcionamento desde 2016, o Núcleo de Apoio Contábil Fiscal – NAF, da Universidade Tiradentes foi apontado pela Receita Federal como um dos 10, entre 319 núcleos avaliados, com alta recomendação no país.

Todos os serviços são destinados a pessoas que recebem até três salários mínimos. O atendimento é feito por alunos do curso de Ciências Contábeis da Unit sob a supervisão de professores.

No NAF oferece serviços como agendamento na Receita Federal, alteração cadastral de CPF, impressão de cartão CNPJ, malha fiscal, regularização de pendências na Declaração de Imposto de Renda (IRPF), isenção de IPI/IOF- Aquisição de veículo para deficiente autista, isenção de IPI/IOF- aquisição de veículo para taxista, isenção de IRPF – Doenças Graves, microempreendedor individual, pedido de restituição e compensação (Perd/comp), parcelamento de dívidas da Receita Federal, parcelamento de dívidas da PGFN, parcelamento de dívidas do MEI, INSS (atualização do CNIS, extrato de benefício), comprovante de rendimentos do INSS, servidor do Estado.

Para 2021, há a expectativa de ampliação dos serviços. Uma parceria com a Secretaria de Estado da Fazenda vai permitir a instalação de mais um ponto de atendimento. “Além dos atendimentos nos campi capital e interior, este ano vamos inaugurar mais um espaço, dessa vez no Aracaju Parque Shopping, no bairro Industrial, na zona norte, com atendimento nos turnos manhã e tarde”, antecipa.

Assessoria de Imprensa