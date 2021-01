“O INÍCIO DA VACINAÇÃO NÃO É O FIM DA PANDEMIA”, AFIRMA DEPUTADO

19/01/21 - 14:33:32

Após Sergipe iniciar oficialmente a primeira fase de vacinação contra a Covid-19 nesta terça-feira (19), o deputado estadual Dr. Samuel Carvalho falou que ainda não chegamos ao fim da pandemia e que o Governo do Estado precisa criar uma campanha reforçando a importância da imunização e da Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a Sinovac. Nesta primeira fase em Sergipe, o Ministério da Saúde enviou 48,8 mil doses para os grupos prioritários.

Dr. Samuel Carvalho pontuou que o início da vacinação não é o fim da pandemia. “A vacinação nos traz esperança, é aquela luz no fim do túnel, mas é preciso continuar seguindo todas as recomendações de segurança para que tudo isso passe logo. Vamos seguir em frente nos cuidando e tendo cada vez mais esperança que vamos chegar ao fim da pandemia, mas é preciso esclarecer que ainda não chegamos. A vacinação não resolve tudo, mas sim uma parte”, frisou Dr. Samuel.

De acordo com Dr. Samuel, muitos sergipanos estão inseguros em tomar a vacina, mas que segundo o Instituto Butantan, a eficácia geral da Coronavac é de 50,38%, um pouco acima do índice mínimo de 50%. “Já recebi várias mensagens de pessoas dizendo que estão com medo de tomar a vacina, assim como falei para cada pessoa, afirmo na entrevista que todos têm o direito e liberdade de querer ou não tomar, mas esclareço que a principal esperança para conter a disseminação do novo coronavírus é a vacinação. Tenho lido bastante sobre isso e entendo que teremos um risco muito menor de desenvolver a doença quando tomarmos a vacina”, pontuou.

Fases do Plano de Vacinação:

1ª fase

Trabalhadores da saúde

Pessoas com 60+ institucionalizado

Indígenas aldeados

2ª fase

Pessoas de 80 e mais

Pessoas de 75 a 79 anos

Pessoas de 70 a 74 anos

Pessoas de 65 a 69 anos

Pessoas de 60 a 64 anos

3ª fase

Pessoas com comorbidades

4ª fase

Professores

Profissionais das forças de segurança e salvamentos

Pessoas privadas de liberdades

Funcionários do sistema prisional

Fonte e foto assessoria