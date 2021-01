Projeto Nossa Energia beneficia mais de 28 mil famílias sergipanas

19/01/21 - 16:49:32

113,5 mil lâmpadas de LED foram doadas no estado durante o ano de 2020

Durante o ano de 2020, cerca de 28,4 mil famílias sergipanas classificadas como Baixa Renda foram beneficiadas por meio de troca de lâmpadas realizada pelo Projeto Nossa Energia, iniciativa que faz parte do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Energisa. No total, foram doadas mais de 113,5 mil lâmpadas de LED, com a finalidade de substituir as incandescentes e fluorescentes antigas, proporcionando a redução no valor das contas de energia. Cada lâmpada nova consome aproximadamente 50% a menos do que as trocadas, além de trazer melhoria na qualidade da iluminação nas residências, já que as antigas apresentam uma capacidade de iluminação reduzida.

Em Aracaju, o projeto contemplou 18 bairros: Santa Maria, 17 de Março, Zona de Expansão (Povoados Mosqueiro, São José, Matapuã, Robalo), Aruanda, Jardim Centenário, Olaria, Capucho, Cidade Nova, Japãozinho, 18 do Forte, Pau Ferro, Getimana, Palestina, Lamarão, Coqueiral, Porto D’anta, Industrial e Santos Dumont. No interior do estado, foram beneficiadas famílias em 14 municípios: Laranjeiras, Riachuelo, Maruim, Siriri, Lagarto, Poço Verde, Pinhão, Nossa Sra. Aparecida, Canindé do São Francisco, São Miguel do Aleixo, Amparo de São Francisco, Pacatuba, Malhada dos Bois e Gararu.

Segundo Pedro Martiniano, responsável pelas ações do Programa de Eficiência Energética da Energisa Sergipe, cada família teve até 4 lâmpadas trocadas. “O Projeto Nossa Energia é muito importante para os clientes de baixo poder aquisitivo do estado de Sergipe, porque leva um benefício direto e tangível para os lares sergipanos. E com o acesso à nova tecnologia de lâmpadas LED, modernas e econômicas, podem desfrutar da redução dos custos e de uma iluminação de qualidade. Além das lâmpadas, as pessoas recebem informações sobre o uso seguro e consciente da energia elétrica, consagrando valores do Grupo Energisa, como: Segurança, Clientes e Sustentabilidade”, relata.

A ação foi desenvolvida respeitando todos os protocolos dos órgãos de saúde e, para ajudar na prevenção ao contágio da COVID-19, também foram doados 1000 kits com máscara e álcool em gel.

