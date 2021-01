Uninassau fecha parceria com município de Nossa Senhora do Socorro

Projeto educacional levará capacitação aos funcionários e população do município

A UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju fechou parceria com o município de Nossa Senhora do Socorro, com o objetivo de disponibilizar cursos de qualificação para os funcionários da Prefeitura e ofertar capacitação para a população em geral, durante o mês de janeiro. A apresentação do projeto junto ao secretário de Indústria e Comércio, Luiz Calos Monteiro, ficou por conta do diretor da Instituição, Paulo Rafael.

A parceria objetiva levar benefícios ao município, já que abre o leque da competitividade, o que ajuda a baixar os preços e aumentar a qualidade. “Temos hoje 90 professores, mestres e doutores que estamos disponibilizando para ministrar os cursos, que darão aos servidores da prefeitura e população, uma nova visão de trabalho e qualificação”, ressalta o diretor da UNINASSAU.

Para o secretário Luiz Carlos Monteiro, a parceria com a UNINASSAU é de grande importância já que oferece ao município um grande avanço nos setores comercial e industrial, que, segundo ele, necessita se reciclar e se preparar para o novo momento social e econômico, obtendo conhecimento e especialização. “O projeto proporciona uma boa qualificação dos funcionários, além de ofertar boas oportunidades para a população interessada em se profissionalizar e, assim, ter mais oportunidades de ingresso no mercado de trabalho”, conclui Monteiro.

