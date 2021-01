Anderson de Tuca conversa com secretário sobre arborização em Aracaju

20/01/21 - 15:36:25

Na manhã dessa terça-feira, 19, o vereador Anderson de Tuca (PDT) esteve na Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Aracaju (Sema) conversando com o secretário Alan Alexander sobre projetos de arborização para a nossa cidade. “A nossa cidade está muito quente e é necessário um projeto de amenização do impacto ambiental para que possamos ter um clima agradável”, exclama o vereador.

O secretário explicou que já há projetos de licitação em andamento para o plantio de mudas de árvores em vários pontos de Aracaju, priorizando grandes avenidas e praças. Esse plantio será feito por empresas privadas, com orientação e monitoramento da Sema. O projeto será disposto de 3 mil e 500 mudas.

Da assessoria