ASSOMISE SOLICITA AO GOVERNO REVISÃO DO PLANO ESTADUAL DE VACINAÇÃO

20/01/21 - 23:27:53

A Associação dos Oficiais Militares de Sergipe (Assomise) por meio do presidente Coronel PM Adriano Reis protocolou na tarde desta quarta-feira (19) um ofício solicitando ao Governador Belivaldo Chagas uma revisão do Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19.

A medida foi tomada no mesmo dia em que o presidente da associação deu entrevista ao vivo, onde enfatizou que a categoria não cruzou os braços para cuidar da sociedade durante esses quase onze meses de pandemia e mesmo assim encontra-se inserida na quarta fase de imunização da campanha. “Dá quase 40 mil pessoas para serem vacinadas. Nós tivemos durante esse período de pandemia até hoje mais de 2.500 casos notificados dos militares. Desses daí foram 1.186 confirmados. Nós sabemos que o vírus, ele re-infecta, ele reativa. Já temos militares aí, pelo o menos um caso certo, em reativação três vezes e com gravidade, o quadro.”

Na entrevista, o presidente utilizou a Argentina como exemplo por incluir as forças armadas e as forças de segurança na segunda fase. “É importante o governo do estado rever essa situação. Nós militares já somos muito relegados a outros planos, não digo nem ao segundo plano. É importante e aqui eu apelo, não só ao governador, mas ao secretário de saúde que reveja. A gente sabe que o protocolo vem do ministério da saúde, porém, sabemos também da boa vontade das autoridades daqui do Governo do Estado. A gente sabe que todos têm direito à vida, porém, nós estamos sendo colocados junto com a população carcerária, nada contra. Nós que salvamos vidas, que protegemos e que preservamos a vida, estamos renegados à última fase que se quer sabemos quando será.”, finaliza.

Inspirado pela Argentina, o presidente assinou um documento que detalha a importância dos profissionais da área da segurança pública que assim como os profissionais da área da saúde não interromperam suas atividades, mesmo correndo riscos iminentes de contaminação e espera que o Governo do Estado revise o plano de imunização e passe a categoria para as primeiras fases.