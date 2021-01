Belivaldo fará todo esforço para vacinação continuar e assina ofício a Jair Bolsonaro

20/01/21 - 21:02:34

O governador Belivaldo Chagas (PSD) disse, nesta quarta-feira (20), que fará todos os esforços para que a vacinação contra a Covid-19 continue acontecendo e chegue à maior quantidade de pessoas no tempo mais breve possível!



Belivaldo informou que fez “questão de assinar, nesta quarta-feira, com outros governadores do País, um ofício direcionado ao presidente da República, Jair Bolsonaro, pedindo para que ele retome o diálogo com os representantes da China e da Índia, países fornecedores de insumos para a produção de vacinas”.



– Não podemos aceitar que um processo tão importante quanto a estratégia nacional de vacinação no Brasil seja interrompido por dificuldades na importação destes imunizantes, disse.



Ofício dos governadores ao presidente – “Nós, governadores dos entes federados brasileiros subscritos, dirigimo-nos a vossa excelência a fim de tratar da premente necessidade de manutenção do fornecimento externo dos insumos na produção de vacinas contra a COVID-19 no Brasil.

Nesse sentido, solicitamos a essa presidência que seja avaliada a possibilidade de estabelecimento de diálogo diplomático com os Governos dos País provedores dos referidos insumos, sobretudo China e Índia, de modo a assegurar a continuidade do processo de imunização no País.

Ao destaca a relevância do pleito hora apresentado para o sucesso da estratégia nacional de vacinação, renovamos protestos de elevada consideração e distinto apreço”.

Abaixo seguem as assinaturas de todos os governadores de Estados brasileiros.