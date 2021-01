CAMINHÃO CARREGADO COM CERVEJA TOMBA E MOTORISTA FICA FERIDO NA BR-101

20/01/21 - 08:29:14

Um caminhão carregado com cerveja, tombou no inicio da manhã desta quarta-feira (20) no quilômetro 84, próximo a ponte sobre o rio Cotinguiba, entre os municípios de Nossa Senhora do Socorro e Laranjeiras, na BR-101.

As informações são de que o motorista sofreu fratura em uma das pernas e várias escoriações no corpo. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado para um hospital.

Equipes da PRF estão no local.

Foto redes sociais