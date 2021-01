CONDUTOR É CONDUZIDO A DELEGACIA PELA CPTRAN APÓS PROVOCAR ACIDENTE

20/01/21 - 06:10:39

O condutor de um veículo de passeio foi conduzido à delegacia após se envolver em um acidente. O fato ocorreu na noite desta terça-feira (19) quando um condutor de um veiculo tipo Logan chocou-se com a porta de um veículo tipo Voyage parado e ao perder o controle do volante, colidiu com um ônibus.

A CPTRAN realizou os testes de etilometro e apenas o condutor do Logan testou embriaguez com 1.28 mg/ l de alcool no ar expelido. Este condutor foi levado a delegacia, pois a legislação determina que com 0.33 mg/ l já se permite a condução, ou seja, ele estava com quase 4 vezes há mais do que o limite para a detenção.

Todo o fato foi registrado pela CPTRAN e o fato foi conduzido a DEPLAN.

Informações e foto CPTran