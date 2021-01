DIRIGENTES DO DEM CONVIDA PROF. LUCIANO MENDONÇA A SE FILIAR NO PARTIDO

20/01/21 - 06:40:27

Na manhã desta terça-feira, 19, dirigentes do Democratas convidou o Prof. Luciano Mendonça a se filiar no partido, para tentar uma cadeira no legislativo nas próximas eleições, visando trabalhar para propor políticas públicas voltadas ao tema.

“Fui convidado pela Senadora Maria do Carmo, pelo ex-deputado federal José Carlos Machado e o ex-deputado estadual, Luciano Nascimento a me filiar ao DEM. A minha bandeira será pela Educação de qualidade em todos os níveis e modalidades”, disse o professor Luciano.

Luciano Mendonça é professor do Instituto Federal de Sergipe, antiga Escola Técnica Federal, há quase três décadas e não tenho dúvida que a Educação é a principal ferramenta de transformação social. Por isso, com muita honra aceitei o desafio de lutar ainda mais por uma Educação de qualidade para todos os sergipanos.

No registro, a senadora Maria do Carmo, ex-deputado federal José Carlos Machado, o professor Luciano Mendonça e Luciano de Menininha.

Foto assessoria

Por Abrahão Crispim