Fundat divulga oferta de novas vagas de emprego em Aracaju

20/01/21 - 11:50:16

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), divulga, nesta quarta-feira, 20, a oferta de novas vagas de emprego no mercado local. No total, são 14 vagas, destinadas às funções de cozinheiro, atendente-garçom, camareiro, além de vagas para pessoas com deficiência (PCD’s) para as áreas de serviços gerais e servente.

Os interessados em se candidatar em uma destas áreas, devem comparecer à sede da Fundat, ou no Espaço Fundat, situado no shopping Riomar, portando RG e currículo. A sede da Fundação está localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, Centro, e o horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

É importante reforçar que a seleção acontecerá de forma virtual, através de vídeo chamada diretamente com o responsável pela empresa.

Pré-requisitos:

Cozinheiro

Pré-requisitos: Experiência na área, ter bom nível de comunicação, leitura e escrita

Atendente-Garçom

Pré-requisitos: Ensino médio incompleto e experiência na área

Ajudante de montagem de móveis planejados

Pré-requisitos: Requer Conhecimento Técnico para Desempenho do Cargo

Camareiro

Pré-requisitos: Ensino médio incompleto e experiência na área

Vagas para Pessoa com Deficiência (PCD’s)

Serviços Gerais

Não Requer Experiência

Servente

Não requer Experiência

Ascon Fundat