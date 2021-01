GEORGIO PASSOS ALERTA QUE CONTA DE ÁGUA FICARÁ MAIS CARA NO MÊS DE FEVEREIRO

20/01/21 - 23:21:04

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) fez um alerta à população, nesta quarta-feira (21) sobre o aumento que as contas de água vão sofrer a partir de fevereiro. De acordo com o deputado, o aviso já está presente nas contas que estão chegando às residências dos sergipanos. Georgeo explica que o reajuste de 5,36% deveria ter sido concedido em março de 2020, mas que foi adiado em virtude da pandemia.

“Esse aumento era para ter sido no ano passado, mas por causa da pandemia do Coronavírus, ele não foi cobrado. E agora, cada sergipano pode observar em suas contas que o aviso de aumento já está constando. Então, a partir de fevereiro, o valor da água dos sergipanos vai ficar 5,36% mais caro. Mais uma vez, é a população quem vai pagar a conta e por um serviço que não tem qualidade, já que falta água em muitas regiões de Sergipe”.

O deputado criticou a medida do Governo em aumentar justamente agora as contas de água. Para ele, esta ação é uma falta de sensibilidade. “O que eu não entendo é o porquê deste reajuste ser agora, já que nós ainda estamos na pandemia, a economia e os empregos ainda estão muito fragilizados. Na minha visão é uma falta de sensibilidade do Governo aumentar a água neste momento”.

Georgeo aproveitou para fazer outro alerta. Ele afirmou que podemos ter mais um aumento na água em 2021. “Esse aumento que teremos em fevereiro é referente ao ano de 2020, então, a Deso ainda pode cobrar o aumento deste ano. Precisamos ficar atentos e nos mobilizar para que não tenhamos dois aumentos em 2021, o que vai totalizar 10% a mais nas contas de água dos sergipanos”.