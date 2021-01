Governo apresenta na Fecomércio convênio com ABIH para promover o destino Sergipe

20/01/21 - 11:59:17

Secretário de Estado do Turismo esteve na noite desta terça-feira, 19, na sede da Fecomércio Sergipe, a convite do deputado federal Laércio Oliveira e do presidente da ABIH/SE, e da Câmara de Turismo da Fecomércio, Antônio Carlos Franco Sobrinho, para apresentar para membros do trade turístico de Sergipe, o convênio da Secretaria de Turismo, em parceria com a ABIH, para promover o destino Sergipe junto a CVC, que é a maior operadora de turismo da América Latina.

“Esse convênio vai colocar Sergipe nas prateleiras das milhares de lojas, próprias e multimarcas, que vendem os produtos da CVC, além dos multicanais de vendas e de mídia digital da empresa que são muito fortes. Sergipe é um destino fantástico e precisa de investimentos em promoção e é isso que estamos fazendo sob a orientação do governador Belivaldo Chagas”, disse Sales Neto.

Fonte e foto assessoria