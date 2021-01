HOSPITAIS REGIONAIS INICIAM VACINAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA LINHA DE FRENTE

20/01/21 - 14:49:39

Com a chegada da vacina em Sergipe, os Hospitais Regionais de Propriá e Nossa Senhora do Socorro iniciaram nesta quarta-feira, 20, a vacinação dos primeiros trabalhadores que estão na linha de frente no combate à Covid-19. Essas unidades são gerenciadas pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) e cumprem um importante papel na descentralização do serviço público de saúde em Sergipe e demonstram resolutividade dos casos evitando que a população do interior precise se deslocar para a capital.

Seguindo o Plano Estadual de Vacinação, um dos grupos prioritários nesta primeira fase são os profissionais da saúde. No Hospital Regional São Vicente de Paula, em Propriá, a técnica de enfermagem Alessandra Bezerra foi a primeira a ser imunizada. ”Me sinto privilegiada de representar a categoria. Trabalho nesta unidade desde março de 2020 quando iniciou a pandemia, continuarei o meu papel de cuidar do outro e seguirei todos os cuidados necessários como venho fazendo até agora”, pontuou.

Para a Superintendente do Hospital Regional de Propriá, Bárbara Reis Marques, esse é um momento histórico. “Estou emocionada, pois também represento o corpo de saúde, sou enfermeira, e acompanhei de perto toda a angústia nesses dez meses de Pandemia. É um alivio a chegada dessa vacina e uma sensação de dever cumprindo”, disse.

No Hospital Regional de Nossa Senhora do Socorro, a primeira profissional a receber a vacina foi a enfermeira Lucineide Soares da silva na manhã desta quarta-feira, 20. Desde o início da pandemia, a unidade vem atuando com dedicação e coragem para superar os desafios diários. “Estou na linha de frente desde maio de 2020, no início foram vários dias sem dormir direito presenciei muitos óbitos, infelizmente. Estou muito feliz, é o recomeço de que podemos acreditar em dias melhores para a saúde”, relatou.

Informações e foto SES