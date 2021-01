Idosa de 99 anos é a primeira a ser vacinada contra covid-19 na Serra do Machado, no município de Ribeirópolis

Prestes a completar 100 anos, Maria Alves de Jesus foi a primeira idosa do Lar Dona Conceição, mantido pela Fundação Pedro Paes Mendonça (FPPM), no município de Ribeirópolis, a se vacinar. O lar foi uma das primeiras instituições de Sergipe a receber a vacina por ter sido escolhido pela Prefeitura de Ribeirópolis com um dos pontos para iniciar a imunização. Na manhã desta quarta-feira, 20, o pequeno povoado da Serra do Machado celebrava o acontecimento que coincide com o Dia de São Sebastião, padroeiro do local. No total, 29 idosos residem no Lar atualmente. Os profissionais de saúde que atuam junto aos assistidos também foram vacinados.

Visivelmente emocionada, a enfermeira responsável pelo Lar, Zaíra Monteiro, comentou a relevância do ato. “Essa é a primeira etapa de um processo. É um dia histórico para gente. Daqui a 21 dias devemos estar aplicando a segunda dose da vacina. Chegamos ao dia de hoje sem que nenhum tivesse sido contaminado. É um sentimento de vitória para todos nós”, relata.

O presidente do Grupo JCPM, João Carlos Paes Mendonça, que mantém as ações da Fundação junto com demais familiares, comemorou bastante a vacinação. “Estou extremamente feliz pelos meus conterrâneos. Quem está totalmente isolado, sem poder ter contato físico com familiares em momento algum, sabe o quanto tem sido difícil. Todos têm sofrido muito, mas a população mais vulnerável vive uma tensão ainda maior. Estou realmente muito emocionado que tenhamos avançado com relação à proteção dos idosos do Lar”.

O lar elevou os protocolos de atuação, com a instalação, inclusive, de um túnel desinfectante, uso de material hospitalar para higienizar espaços, suspensão de visitas, e um rigoroso padrão de EPIs nas dependências. Até os índices de gripe foram consideravelmente reduzidos ao longo do ano. Quase 300 testes de Covid foram aplicados ao longo do ano, sobretudo nas equipes que trabalham diretamente com a população assistida.

A Fundação Pedro Paes Mendonça atua desde 1989, na Serra do Machado, com atendimento a cerca de duas mil pessoas, com iniciativas de saúde, educação integral, acolhimento a idosos, cultura, cidadania, geração de renda e desenvolvimento da juventude. A primeira ação social da Fundação foi o Lar visando a população mais vulnerável do povoado. Desde então, mais de 300 idosos já residiram no local, com atendimento multidisciplinar de uma equipe composta por médico, fisioterapeuta, nutricionista, terapeutas ocupacionais, enfermeiros e psicólogos.

