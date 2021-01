Ipesaúde alerta que medidas de prevenção ao coronavírus devem ser mantidas

20/01/21 - 12:31:18

Manter o distanciamento, usar máscara, higienizar as mãos e se possível, ficar em casa, são ações que contribuem para que haja menos disseminação do vírus e evita que mais pessoas sejam infectadas e também acometidas por sintomas de síndromes gripais.

A pandemia causada pelo coronavírus ainda é uma realidade latente no mundo inteiro e, apesar dos avanços em relação aos estudos e formas de combate à doença por meio da imunização, não é possível relaxar quanto aos cuidados e medidas de biossegurança. Dessa maneira, o Ipesaúde reforça as orientações a respeito e mantém todo o aparato de assistência aos beneficiários.

A médica infectologista do Ipesaúde, Dra. Mariela Cometki explica que o momento ainda requer cuidados. “Entendemos que há uma ansiedade de todos sobre a chegada da vacina, mas é preciso compreender que há um calendário de vacinação, com prioridades, estabelecido pelos órgãos competentes, a exemplo dos profissionais de saúde da linha de frente, idosos e nesse primeiro momento é preciso respeitar isso. As medidas de prevenção ao coronavírus não podem ser abandonadas, nem mesmo pelas pessoas que já foram imunizadas, pois sabemos que pra iniciar a produção de anticorpos leva um tempo de aproximadamente 15 dias. Então mesmo que você receba a vacina, não abandone o uso da máscara, distanciamento social até que a imunidade seja constituída.

Plano Estadual de Vacinação

O Governo de Sergipe iniciou, na última terça-feira, 19, a Campanha de Vacinação contra a Covid-19 seguindo o Plano Estadual de Vacinação, com ênfase nos grupos prioritários. Ao todo, estão sendo distribuídas 23.272 vacinas correspondentes à primeira dose. Estão nesta faixa prioritária os profissionais de saúde (22.760), idosos de 60 anos ou mais institucionalizados (240), pessoas com deficiência institucionalizadas (22) e indígenas aldeados (250). Equipes de vacinação, trabalhadores das instituições de longa permanência e trabalhadores dos serviços de saúde públicos e privados que estão envolvidos no atendimento à Covid-19 fazem parte do grupo prioritário para esta imunização.

Todas as informações a respeito do calendário estabelecido pelo Governo do Estado para a vacinação, além de mais orientações a respeito podem ser acessadas no https://www.se.gov.br/.

Assistência

O Ipesaúde mantém o acolhimento a pacientes com sintomas de síndromes gripais e realiza o acompanhamento de todos os beneficiários, que acessam o serviço através do Centro de Tratamento da Síndrome Gripal, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h, na rua Dom José Thomaz, 331, bairro São José.

Além da unidade, o Serviço de Pronto Atendimento 24h (SPA), na avenida Desembargador Maynard, anexo ao Hospital Cirurgia também promove assistência e dá os encaminhamentos cabíveis a beneficiários adultos. Já para pacientes pediátricos, esses devem se dirigir à urgência do Hospital São Lucas.

