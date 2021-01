PM visita criança socorrida por policiais que faziam policiamento na Operação Praia

20/01/21 - 12:12:12

Um bebê de um mês e meio foi salvo por policiais militares na noite do dia 26 de dezembro em Aracaju (SE). A criança tinha sinais de asfixiamento, quando a polícia foi acionada pelos pais da criança, que estavam em um carro indo para o hospital.

Segundo a Polícia Militar, ao avistar uma viatura, da CPTRAN, em patrulhamento na Orla de Atalaia, o pai da criança informou que estava indo para o hospital. Como ele estava nervoso, os policiais decidiram acompanhá-lo. “O motorista estava visivelmente desesperado e pediu nossa ajuda para levar seu filho que estava passando mal no carro”, contou o sargento Adailton.

Os policiais conseguiram dirimir a situação clínica do bebê, também contando com a colaboração dos bombeiros lotados no posto de atendimento da Atalaia. Ao chegarem ao hospital, os policiais viram a criança, no colo da mãe e perceberam que ele permanecia com o quadro de asfixia. “Quando vi a criança no colo da mãe, ela estava muito corada e com dificuldade de respirar, já não se mexia. Percebi que tinha que agir rápido”, contou a soldado Aline. O bebê ficou supostamente engasgado com um refluxo do leite materno.

Antes de dar entrada no hospital, o policial colocou a criança de bruços sobre seu braço esquerdo, e com a mão direita realizou a técnica de massagem cardiorrespiratória. Poucos segundos depois o bebê soltou um líquido pela boca e voltou a respirar normalmente. Em seguida, ele foi atendido na unidade.

Na manhã de hoje, 20.01.2021, os referidos militares foram visitar o recém-nascido, ter notícias de sua saúde e levar roupinhas e fraldas.

Polícia Militar de Sergipe