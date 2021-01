PMA inicia tratativas com Forças Armadas para apoio logístico na vacinação

20/01/21 - 06:31:35

O prefeito Edvaldo Nogueira recebeu, na tarde desta terça-feira, 19, em seu gabinete, o comandante do 28º Batalhão de Caçadores, tenente coronel Marco Aurélio Magalhães, e o capitão de Portos, Guilherme Conti Padão. Na ocasião, foram iniciadas as tratativas para que as Forças Armadas atuem junto à Prefeitura durante as próximas fases da campanha de vacinação contra o novo coronavírus. No encontro, Edvaldo também agradeceu aos comandantes do Exército e da Marinha pelo apoio em todas as etapas de distribuição dos kits de alimentação para os 32 mil alunos da rede municipal de Educação.

“Nossa campanha de vacinação começou hoje e nesse primeiro momento, a prioridade são os profissionais da saúde que atuam na linha de frente da pandemia, idosos residentes em asilos e seus cuidadores. Ainda assim, já estamos nos preparando para a próxima etapa da campanha, que deverá começar assim que as novas doses forem distribuídas. Por isso, me reuni com os comandantes da Marinha e do Exército para iniciarmos as tratativas para que as Forças Armadas nos ajudem na logística, já que nesse outro momento a quantidade de vacinas aplicadas será maior e o número de beneficiados também. A Saúde tem expertise, mas como esta campanha de vacinação contra a covid é diferente, precisamos desse apoio”, justificou o prefeito. A secretária da Saúde, Waneska Barboza, participou da reunião.

O comandante do 28º Batalhão de Caçadores, coronel Magalhães, parabenizou a Prefeitura de Aracaju pelo início da imunização da população contra a covid-19 e destacou que “o Exército sempre estará à disposição, em qualquer iniciativa que a Prefeitura precisar”. “A gente sabe que a Secretaria da Saúde tem expertise, como disse o prefeito, mas é uma vacinação especial e, caso necessite de um apoio mais forte, estaremos prontos para ajudar, como sempre foi”, afirmou.

Kits de alimentação escolar

Sobre a distribuição dos kits de alimentação para os 32 mil alunos matriculados na Educação de Aracaju, Edvaldo destacou que a presença das Forças Armadas “foi de extrema importância”. “Por isso, agradeço o apoio do Exército e da Marinha pelo apoio na logística de distribuição dos kits para os alunos da nossa rede. Foram, ao todo, sete etapas, e, em todas, pudemos contar com a parceria das Forças Armadas, o que imprimiu credibilidade ao nosso trabalho e resultou no grande sucesso que foi. A entrega dos kits foi uma ação inédita, fomos pioneiros no país, e essa ajuda foi fundamental porque não houve uma denúncia, um problema, absolutamente nada”, reforçou.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA