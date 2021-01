Prefeito de Itabi: “Errei e peço desculpas. Não me vacinei para me promover e nem furar fila”

O prefeito Junior de Aminthas (DEM), do município de Itabi, concedeu entrevista à rádio SIM FM, em Carmopolis, e pediu desculpas à população após o fato de ter tomado vacina contra a Covid-19 antes de qualquer outra pessoa na cidade.

Isso acabou provocando um pedido de investigação junto ao MP de Sergipe e na PGE, e tem prazo para prestar esclarecimentos ao MPF.

Durante a entrevista, Junior afirmou que “não me vacinei para me promover e nem furar fila. Se assim eu quisesse teria me vacinado numa salinha às escondidas. Errei, peço desculpas, mas minha intenção foi a melhor possível, foi uma questão de coração”.

Veja o que disse ao prefeito

Na manhã de ontem, a secretária de Saúde foi buscar as doses em Nossa Senhora da Glória e nós sabíamos que os primeiros seriam os profissionais da Saúde. De antemão, a primeira foi uma profissional da Saúde, depois uma idosa, em seguida um médico. As pessoas estavam dizendo que não tomariam, pois tinham o receio de se tratar de uma vacina chinesa. Foi quando disseram prefeito porque o senhor não dá o exemplo e se vacina para mostrar que essa vacina é certa e não vai trazer prejuízo à população.

Não me vacinei para me promover e nem furar fila. Se assim eu quisesse teria me vacinado numa salinha às escondidas. Errei, peço desculpas, mas minha intenção foi a melhor possível, foi uma questão de coração. Simplesmente quis mostrar às pessoas que a vacina é segura e eu peço que se vacinem.

Estou recebendo muitas mensagens positivas, apesar de ser no momento errado. O erro está feito, se fosse hoje eu não faria isso em função da repercussão que teve. Mas, peço a compreensão das pessoas e volto a dizer que prefiro ter a consciência tranquila de que fiz para ajudar e não para ter um privilégio diante da função pública.