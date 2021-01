Prefeitura de Laranjeiras recebe dois ônibus escolares do estado

20/01/21 - 13:48:25

A Prefeitura de Laranjeiras recebeu na manhã de hoje, 20, dois ônibus escolares, fruto de emenda do Deputado Federal Fábio Reis. Os veículos, de última geração, são equipados de dispositivos de segurança, câmara de ré, som, sensor sonoro e adaptados para mobilidade urbana de alunos com deficiência, com acesso ao transporte através de um dispositivo de poltrona móvel (DPM) e tração 4X2.

A secretária municipal de Educação, Maurina Cruz comemorou essa conquista. “Esses dois ônibus vão facilitar ainda mais o transporte dos alunos que precisam se deslocar de povoados até a sede para chegar à escola. Isso é mais compromisso com a Educação. Esses dois ônibus chegaram em boa hora, já que alguns veículos estão em péssimo estado de conservação e precisando de manutenção, que não foi realizada de forma adequada pela gestão anterior”, disse a secretária.

O Deputado Fábio Reis destacou que, apesar do momento difícil que se encontra o Brasil, as aulas devem retornar em março e muitos estudantes sergipanos irão à escola com mais conforto e segurança. “Assim que as aulas retornarem, muito estudantes já vão à escola em ônibus novos, que oferecem conforto e segurança. Me sinto feliz por saber que esse recurso destinado vai beneficiar milhares de estudantes e sei que a frota de vários municípios está sucateada”, ressaltou o deputado.

O prefeito de Laranjeiras, José de Araújo (Juca – MDB) agradeceu à parceria com o parlamentar. “Somente este ano, o deputado Fábio Reis já destinou aos laranjeirenses quase R$ 1 milhão e agora nos concede mais dois ônibus escolares. Aos poucos, estamos reconstruindo Laranjeiras com recursos próprios, mas também em parceria com o Governo do Estado, deputados estaduais, federais e senadores. Somente assim, com o empenho de todos é que poderemos levar desenvolvimento para o nosso povo”, frisou Juca.

ASCOM PML.