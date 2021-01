SINDICATOS DOS JORNALISTAS E RADIALISTA PEDEM AO GOVERNO PRIORIDADE PARA A VACINAÇÃO

20/01/21 - 16:59:46

O Sindicato dos Radialistas de Sergipe (STERTS) e o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Sergipe (SINDIJOR-SE) encaminharam nesta quarta-feira, 20, um ofício ao governador Belivaldo Chagas, solicitando que profissionais das duas categorias sejam incluídas nos grupos prioritários para a vacinação contra a covid-19.

Para os sindicatos, a inclusão dos profissionais de imprensa, após a vacinação dos profissionais de saúde, segurança, educação e dos idosos, se justifica pelo fato de que, como outras profissões que estão na linha de frente de combate à pandemia, os trabalhadores da mídia são obrigados a se colocar em risco para garantir o acesso à informação correta e a partir de fontes credíveis.

A base legal é o Decreto Nº 10.288, de 22 de março de 2020, publicado em edição extraordinária do Diário Oficial da União, que incluiu as atividades de imprensa como essenciais.

De acordo com o decreto, são considerados essenciais as atividades e os serviços relacionados à imprensa, por todos os meios de comunicação e divulgação disponíveis, incluídos a radiodifusão de sons e de imagens, a internet, os jornais e as revistas, dentre outros.

Para as entidades sindicais essa iniciativa visa evitar o adoecimento dos profissionais, e garantir o enfrentamento não só do novo coronavírus, mas também das fakes news, que atrapalham o trabalho da imprensa num período em que a população precisa se proteger.

Fonte e foto assessoria