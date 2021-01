Tatá Werneck posa na piscina com a filha e o sogro: “Te amo, vovô”. Atriz se derreteu pela relação de Clara com João Vitti

20/01/21 - 22:12:02

Tatá Werneck compartilhou, na manhã desta quarta-feira (20), uma foto em que aparece curtindo a piscina com a filha, Clara Maria, e o sogro, João Vitti.

Na legenda, se derreteu pelo pai de Rafa Vitti e ainda falou um pouco da relação entre avô e neta. “Com vovô João eu aprendi a fazer pão. Vovó sabe tudo de budismo. E fala que a verdade nos protege”, escreveu a apresentadora.

“Te amo vovó João @joaovitti (filha tomei a liberdade de escrever a legenda por você. Se quiser mudar alguma coisa descubra minha senha e se alfabetize)”, divertiu ainda a atriz.

Nos comentários, Rafa Vitti fez uma piada com a semelhança que tem com o pai. “Pandemia me envelheceu uns 20 anos”, afirmou o ator. “Hahahahaha. Espera, não é você? Me avisa quando for e quando não for?”, respondeu Tatá.

Os seguidores amaram. “O bom é que você já sabe como o Rafa vai ficar quando coroa, cara de um e fucin de outro kkk”, disse uma. “Achei que era o Rafa, com filtro pra envelhecer hahaha”, emendou mais uma. “Chocada que não é o Rafa com efeito que envelhece”, completou outra.

